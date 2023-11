Das erwartet die Gäste des Augsburger Christkindlesmarkts 2023

Weihnachten

Archivbild. Der Christkindlesmarkt in Augsburg findet auch 2023 wieder statt. Regio Augsburg Tourismus GmbH

Vom 27.11. bis 24.12.2023 eröffnet der Augsburger Christkindlesmarkt. Auch in diesem Jahr können sich die Besucher auf einige Neuheiten freuen. Was erwartet die Gäste?

Insgesamt lagen dem Marktamt für den diesjährigen Christkindlesmarkt 285 Bewerbungen für diverse Buden vor. Von diesen konnten 125 zugelassen werden, 160 Bewerbern musste leider abgesagt werden. Die Zuweisungen verteilen sich zu 61 Prozent auf Augsburger Betriebe, zu 33,5 Prozent auf Betriebe aus dem Augsburger Umland und zu 5,5 Prozent auf weitere Bewerber. Das Warensortiment des diesjährigen Christkindlesmarktes verteilt sich prozentual auf folgende Bereiche: Kunstgewerbliches, Weihnachtsartikel usw. (52,50 Prozent), Imbiss (15 Prozent), Glühwein (12,5 Prozent), Süßwaren (16,25 Prozent), Kaffeebetrieb (1,25 Prozent), sowie Maroni (2,5 Prozent).

Diesjährige Neuheiten

Auch im Jahr 2023 gibt es diverse neue Artikel, wie zum Beispiel Augsburger Weihnachtskugeln, Kuschelmuffs und kleine Schutzengel, Ketten aus Silber, Messing und Makramee, Kunsthandwerk aus Südamerika, Edelbrände, Whisky, Liköre und Gin aus der eigenen Brennerei, Motivdosen, Brillen- und Stifteetuis aus Holz, Pop-Up Karten, Flore Kunstobjekte und Dekorationen mit Holz und Metall, Backwaren: Verschiedene Stollensorten zum Beispiel Aprikose-Mandelstollen, Birne-Zimtstollen, Dinkellebkuchen, sowie Schneebälle mit verschiedenen Füllungen.

Auch bezüglich des Getränkeausschanks und der Essensausgabe können die Augsburger sich freuen: Heißer Limoncello Spritz, Weihnachtspunsch: Apfel und Johannisbeere mit Honig, Hot Gin-Tonic, „Heißer Kir“ Chardonnay Wein und Johannisbeerlikör und Orangen-Punsch-Cointreau. Die Neuheiten im Bereich Imbiss umfassen: Veganer Crêpesteig in Bioqualität, Verschiedene Vegane Flammkuchen und Gebackener Blumenkohl.

Das Programm des Christkindlesmarkts

Für die gesamte Dauer des Christkindlesmarktes wurde ein umfangreiches Rahmenprogramm zusammengestellt. Volksliedersingen mit der Gesangsgruppe Niedermeyer, Harfengruppe Baumgartner und Boarische Saitenklang findet am Sonntag, 03.12.2023 um 15.00 Uhr im Golden Saal des Rathauses statt. Die Augsburger Domsingknaben kann man sich im Goldenen Saal des Rathauses am 09.12.2023 um 15:00 Uhr So. 10.12.2023 um 11:00 und 15:00 Uhr anschauen. Das Konzert „Augsburger Weihnachtssingen“ findet am Sonntag, 17.12.2023 um 11:00 Uhr im Goldenen Saal ,unter der Leitung von Wolfgang Reß und umgesetzt durch den Phil. Chor Augsburg, den Kinder- und Jugendchor „Augustana“ und das Orchester „Sinfonia Augustana“, statt.

Weitere Events

Ursprünglich entstand der Adventskalender in den Fenstern des Verwaltungsgebäudes I am Rathausplatz im Rahmen eines Wettbewerbs in Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Augsburg. In den Fenstern wird gezeigt: „Weihnachten als friedensstiftendes Fest der Kulturen“ Die Präsentation des Adventskalenders beginnt am 1. Dezember 2023 um 16:45 Uhr. Wie für einen Kalender üblich, öffnet sich täglich ein weiteres Fenster jeweils zur gleichen Uhrzeit. Nur das letzte Fenster am 24.12.2023 öffnet sich bereits um 11:30 Uhr.

Die Engelswerkstatt mit bewegten Figuren ist ein Magnet für Familienausflüge. Dort können die Jüngsten gespannt zugucken, wenn die kleinen Engeln die Geschenke verpacken. In der gemütlichen Stube sitzt gleich neben dem bunten Treiben am Tisch der Nikolaus in seinem Schaukelstuhl und liest seine ganz persönliche Geschichte aus dem goldenen Buch laut vor. Um die Geschichte des Heiligen Nikolauses in verschieden Sprachen zu hören und die Figuren in Bewegung zu versetzten, genügt ein leichter Knopfdruck und es kann losgehen.

Das Augsburger Christkindlespostamt

Alle Jahre wieder arbeitet das Christkindle-Postamt unterm Tannenbaum des Augsburger Christkindlesmarktes und kümmert sich um Wunschzettel, Weihnachtspost an Familie und Freunde sowie allerlei Briefe an das Christkind selbst. Schon seit mehreren Jahren bietet Erwin Bauer in der Adventszeit auf gerade mal 3 Quadratmetern Ansichtskarten mit Augsburg- oder Weihnachtsmotiven, Sonderstempel, Briefmarken, Umschläge und Ersttagsbriefe an. Sie kommen aus dem oberösterreichischen Ort Christkindl und erscheinen jedes Jahr in geringer Auflage mit einem neuen Motiv.

Fast jeden Abend wird die Weihnachtspost dann in ein Hauptpostamt gebracht, von wo es auf die Reise in den Ort Christkindl in Tirol geht. Dort kommt der begehrte Christkindl-Stempel drauf und erfreut in einigen Tagen seine Empfänger aus aller Welt. Auch Wunschzettel von Kindern werden im kleinen Postamt entgegengenommen und an das Christkind weitergeleitet. Ganz wichtig aber ist die rechtzeitige Absendung, damit die Weihnachtspost sicher und pünktlich ankommt.