Netz16 unterstützt den FC Augsburg als Supplier

Zusammenarbeit

Von links: Pierre Lemmermayer (Mitglied der FCA Geschäftsleitung), Dr. Andreas Herch Geschäftsführer der Netz16 GmbH), Nicolas Pfann (Leiter Sponsoring des FCA) freuen sich über die zusammenarbeit. Foto: FC Augsburg

Die Netz16 GmbH unterstützt den FC Augsburg im Bereich der Cyber Security als Supplier. Was man von der Zusammenarbeit bisher mitbekommen konnte.

Die Netz16 GmbH erweitert ihre Partnerschaft und ihr Engagement mit dem FC Augsburg und ist sein Beginn des Jahres neuer FCA Supplier. Die Zusammenarbeit umfasst die Nutzung der Loge bei Heimspielen für Geschäftspartner und Geschäftskunden. Weiter profitierten sie von den Rechten zur B2B-Kommunikation und einem Werbepaket für Recruiting-Zwecke.

Netz16 als Veranstalter des Cyber Security Tags

Als IT-Dienstleister arbeitet Netz16, die 2009 in Augsburg gegründet wurde, mit verschiedenen IT-Services. Auch der FC Augsburg nimmt die Dienste im Bereich der Cyber-Security in Anspruch. Vergangenen Juni wurde die WWK Arena deshalb zum Veranstaltungsort des 1. Augsburger Cyber Security Tags, bei dem Unternehmen Lösungsansätze zum Schutz vor Cyber-Angriffen vorgestellt wurden. „Mit der Netz16 GmbH konnten wir zu Beginn des Jahres ein weiteres regionales und aufstrebendes Unternehmen als Supplier für uns gewinnen, mit dem wir schon seit Jahren in engem Austausch sind.“, erklärt Pierre Lemmermeyer als Mitglied der Geschäftsleitung des FC Augsburg.

Gemeinschaftliche Unterstützung der Zusammenarbeit

Der FC Augsburg sein für die Netz16 GmbH eine Herzensangelegenheit, meint Dr. Andreas Herch, der Geschäftsführer der Netz16 GmbH. Vor allem deshalb seien sie dankbar für die Zusammenarbeit mit dem FC Augsburg. Auch Simon Wortmann, Senior Director von Sportfive spricht seine Unterstützung aus: „Es freut uns, dass Netz16 sein Engagement beim FC Augsburg ausgebaut hat und wir individuelle Werbemöglichkeiten für die B2B-Kommunikation gemeinsam entwickeln konnten. Die gezielte Ansprache der relevanten Zielgruppe ist für den Kommunikationserfolg des Partners wesentlich – genau dies kann der FCA mit individuellem Content-Formaten bieten.“