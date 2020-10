Diese Baustellen sind aktuell im Stadtgebiet Augsburg

Die Stadt Augsburg hat über die aktuellen Baustellen in Augsburg informiert. In der Hans-Böckler-Straße Höhe Wallner Straße finden ab 30.10. voraussichtlich bis zum 5.11.2020 Arbeiten an einer Telekommunikationsleitung statt. Diese Leitung quert die Hans-Böckler-Straße, wodurch abschnittsweise jeweils ein Fahrstreifen für den Fahrzeugverkehr gesperrt wird.

Am Montag, 2.11.2020 wird die Inninger Straße zwischen der Zufahrt zum Park & Ride-Platz und der Hopfenstraße für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt. Die Umleitung findet großräumig über die Bürgermeister-Ulrich-Straße beziehungsweise die Augsburger Straße in Königsbrunn bei der B17 Anschlussstelle Königsbrunn Nord statt. Der lokale Verkehr wird über die Roggenstraße umgeleitet. Die Fußgänger und Radfahrer werden auf einem gemeinsamen Geh- und Radweg an der Baustelle vorbeigeleitet. Die Buslinie 25 wird über den Unteren Talweg, Sportplatzstraße, Hofackerstraße und Mittelfeldstraße umgeleitet. Ersatzhaltestellen werden an der neuen Route eingerichtet. Mit dem Ende der Herbstferien am 6. November 2020 soll die Baumaßnahme in großen Teilen beendet sein. Danach finden nur noch Restarbeiten in den Gehwegen statt.

Ab Freitag, den 6. November 2020 bis voraussichtlich 9. November 2020 um circa 5:00 Uhr ist die Aindlinger Straße auf der Höhe des Lokalbahnübergangs in beide Richtungen komplett gesperrt. Eine Umleitung werde laut der Stadt Augsburg eingerichtet. Der Grund für die Sperrung sind die Arbeiten im Gleisbereich.