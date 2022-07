FC Augsburg wird wegen seinen Fans zur Kasse gebeten

Strafzahlung

Archivbild. Das Stadion des FC Augsburg. Foto: B4BSCHWABEN.de

Unsportliches Verhalten oder Teil der deutschen Fankultur? Für das DFB-Sportgericht zählt das Zünden von Pyrotechnik in Stadien klar zu ersterem. Wie viel der FC Augsburg deshalb nun an Strafe bezahlen muss.

In einem Einzelrichterverfahren wurden dem bayerisch-schwäbischen Bundesligisten drei Fälle zur Last gelegt. Nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss fiel nun das Urteil. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes fordert den FC Augsburg zu einer Strafzahlung auf. Die Summe beläuft sich insgesamt auf 41.625 Euro.

Augsburger Zuschauer brannten vor Anpfiff des Bundesligaspiels gegen den VFL Wolfsburg pyrotechnische Gegenstände ab. Nach dem Vorfall am 3. April 2022 folgte ein erneut unsportliches Verhalten der FCA-Fans gegen den VFL Bochum. Im Auswärtsspiel am 24. April 2022 wurden mindestens zehn bengalische Feuer und ein grüner Rauchkörper gezündet. Am letzten Spieltag der abgelaufenen Saison sorgten die Anhänger des FC Augsburg sogar für eine Spielunterbrechung. Eine Vielzahl von brennenden Leuchtfackeln zwangen den Schiedsrichter die Partie gegen Greuther Fürht zu pausieren.

Für das jüngste Vorkommnis im Heimspiel gegen den bayerischen Nachbarn hat der Augsburger Erstligist dem Urteil bereits vollumfänglich zugestimmt. Im Urteil des DFB-Sportgerichts wurde hierfür eine Geldstrafe in Höhe von 20.635 Euro festgelegt. Ein Teil der Summe soll für sicherheitstechnische Maßnahmen reinvestiert werden. In Bezug auf die zwei zusätzlich veranschlagten Strafen hat der FCA nur der Höhe des Strafmaßes zugestimmt. Formaljuristisch haben die Fuggerstädter Einspruch eingelegt. Hinsichtlich dieser Urteile bestehe noch rechtliche Klärung. Der FCA sehe sich berechtig auch hierfür eine Teilsumme in Sicherheitsverbesserungen fließen zu lassen.