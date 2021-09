Erdgas Schwaben feiert 25 Jahre Energieversorgung in Ellgau

Das Jubiläum ihrer Partnerschaft feierten die Gemeinde Ellgau und Erdgas Schwaben diesen Sommer. Denn das Unternehmen stellt seit 1996 die Energieversorgung in Ellgau im nördlichen Landkreis Augsburg sicher. Mit dem Gasnetz sieht sich Ellgau für die Energiezukunft gut aufgestellt. Fließt heute noch überwiegend Erdgas durch die Rohrnetzleitungen, kann in Zukunft neben Biomethan auch grüner Wasserstoff als alternativer Energieträger im bestehenden Gasnetz transportiert werden, erklärt Erdgas Schwaben in einer Mitteilung.

„Für unser Ellgau ist es wichtig, dass wir einen verlässlichen Partner für die sichere Energieversorgung haben, der uns auch in der Energiewende begleitet“, betonte Christine Gumpp, Erste Bürgermeisterin in Ellgau und ergänzte: „Den haben wir mit Erdgas Schwaben und Schwaben Netz gefunden. Gemeinsam geht es für uns in die Energiezukunft, wenn dann Wasserstoff und grüne Gase die CO2-Emissionen reduzieren.“ Schwaben Netz ist die 100-prozentige Unternehmenstochter von Erdgas Schwaben.

Auch Gewerbebetriebe und kommunale Einrichtungen setzen auf Energie und Wärme aus Erdgas und Biogas. Das gilt für Neubaugebiete im Gemeindegebiet und ebenso für Familien, die ihre Heizung modernisieren wollen. Auch sie entscheiden sich überwiegend für einen Gasanschluss, analysiert der Energieversorger.

Dr. Sylke Schlenker-Wambach, Kommunalkundenmanagement Erdgas Schwaben, sagt in Blick auf die Energieversorgung in der Zukunft: „Die Klimaziele können nur mit klimaneutralen Gasen erreicht werden. Deshalb setzen wir für die Zukunft auf grünen Wasserstoff und Biomethan.“ Grüner Wasserstoff wird vollständig aus erneuerbaren Quellen gewonnen. Er kann für industrielle Zwecke eingesetzt werden, aber auch um Strom und Wärme in Privathaushalten zu erzeugen, versichert Erdgas Schwaben mittels einer Mitteilung.