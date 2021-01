Emersacker Milon Gruppe geht gestärkt in das Jahr 2021

Nach dem Ausbau des Portfolios mit dem Beweglichkeitskonzept Five im vergangenen Jahr will die Milon Gruppe ihren Investitions- und Wachstumskurs auch 2021 konsequent fortsetzen. Dank der soliden Finanzstärke des Unternehmens und getragen vom Rückhalt des Alleingesellschafters Hubert Haupt investiert die Milon Gruppe unter der Führung von Wolf Harwath und Bernd Reichle damit in nachhaltige Lösungen für eine erfolgreiche Zukunft. Gerade in der aktuellen Pandemie-Phase sei die beschlossene Roadmap auch ein bewusst gesetztes Zeichen für die Unterstützung von Studios, Physio-Einrichtungen und Reha-Zentren.

Zum Jahresbeginn hat sich der deutsche Branchenpionier neu aufgestellt und mit insgesamt zehn Experten verstärkt, die alle aus dem direkten Wettbewerbsumfeld zur Milon Gruppe gewechselt sind. Zu den Schlüsselfiguren gehören Vertriebs- und Konzeptprofi der Branche wie zum Beispiel Marc Wisner oder Alexander Strahl. Sie verstärken die von Andreas Kreil geleitete Sales-Mannschaft von Milon und Five in den Kernmärkten Deutschland und Schweiz. Mit dem zusammengeführten Team können die Kunden nun mit noch mehr Kompetenz und Leistungen betreut werden.

Wolf Harwath, Geschäftsführer Milon Gruppe: „Als Menschen, die wir jeden Tag mit dem Thema Gesundheit zu tun haben, sehen wir es als unsere Aufgabe an, den aktuellen Herausforderungen mit Entschlossenheit und Tatkraft zu begegnen. Gerade jetzt setzen wir daher unsere Investitions- und Wachstumsstrategie mit vollem Einsatz fort. Der Ausbau unseres Teams wird unsere Position am Markt noch einmal deutlich stärken. Ich freue mich sehr, dass wir einige der kompetentesten und innovativsten Köpfe der Branche für uns gewinnen konnten. Davon werden sowohl unsere Kunden als auch wir selbst als Innovationsführer profitieren. Das vergrößerte Team, die geplanten Neuerungen und die Ausweitung unserer Leistungen sind eine Weichenstellung für eine erfolgreiche Zukunft der Milon Gruppe und ein positives Signal für die gesamte Branche.“

Hubert Haupt, Alleingesellschafter der Milon Gruppe: „Wer trainiert, blickt nach vorne – so denke und handle ich auch als Unternehmer und Investor. In herausfordernden Zeiten wie diesen lohnt es sich, mit guten Konzepten und konkreten Zielen in die Zukunft zu investieren. Daher treiben wir den Transformationsprozess der Milon Gruppe weiter mit aller Kraft voran, um uns als klare Nummer Eins auf dem Markt für digital vernetztes Training zu etablieren. Die Voraussetzungen dafür haben wir nun geschaffen: Wir haben alle Strukturen und Prozesse auf den Prüfstand gestellt und zahlreiche Veränderungen auf den Weg gebracht.“