Ehemaliger Wanzl-Auszubildender wird Kammersieger der Feinmechaniker

Wettbewerb

v.l.n.r.: Ausbildungsleiter Rudolf Pelikan, Kammersieger Daniel Esper und Betriebsleiter Karl-Heinz Horn

Als Hersteller von Draht-Einkaufswagen 1947 gestartet, ist Wanzl heute weltweit für Retail Solutions zuständig. Das Unternehmen realisiert als Gesamtlösungsanbieter Produkte wie smarte Einkaufswagen und Warenpräsentationsysteme, digitale Lösungen, aber auch Shop-Konzepte wie 24/7-Stores und Fulfillment-Formate. Zudem zählen Logistiklösungen aus dem Geschäftsfeld Material Handling und vollautomatisierte Zutritts- und Besuchermanagement-Systeme aus dem Geschäftsfeld Access Solutions zum Unternehmen. Einer der über 4.600 Mitarbeitern von Wanzl erzielte nun 2023 einen Preis beim Leistungswettbewerb der HWK Schwaben auf Kammerebene.

Feier im Service-Zentrum der HWK Schwaben

Daniel Esper, ehemaliger Wanzl-Auszubildender, erreichte mit seiner Arbeit den ersten Platz im Berufsbild Feinmechaniker. Dafür wurde er bei der Schwäbischen Abschlussfeier der Deutschen Meisterschaft am 28. September im Service-Zentrum der HWK Schwaben in Augsburg feierlich geehrt. „Wir gratulieren Daniel sehr herzlich zu seinem hervorragenden Abschneiden! Er ist ein sehr gutes Beispiel dafür, was man mit Talent, Fleiß und Beharrlichkeit erreichen kann. Nun wünschen wir ihm natürlich alles Gute und viel Erfolg für den Leistungswettbewerb auf Landesebene“, so der zufriedene Ausbildungsleiter Rudolf Pelikan.

Als Bester seines Jahrgangs in Schwaben wird Daniel Esper den Regierungsbezirk auf Landesebene vertreten und sich dort mit den Gewinnern aus den anderen bayerischen Regierungsbezirken messen.

Die Ausbildung bei Wanzl

Mit seinem Ausbildungsprogramm investiert Wanzl vor allem in das praxisorientierte Arbeiten seiner Mitarbeiter. Damit erhält der Nachwuchs ein Fundament für den späteren Beruf. Qualifizierte Ausbilder stehen den Auszubildenden während ihrer gesamten Ausbildungszeit als Ansprechpartner zur Verfügung. Im Rahmen der Ausbildung lernen sie dann das gesamte Unternehmen kennen und erhalten Schulungen in der eigenen Lehrwerkstatt. Rudolf Pelikan fasst die Ausbildungsstrategie zusammen: „Wir bei Wanzl sind immer auf der Suche nach qualifizierten und engagierten Lehrlingen. Unser Ziel ist es, sie perfekt auszubilden und dann langfristig im Unternehmen zu halten.“