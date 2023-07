Wanzl stellt neuen CEO vor

Personalie

Oliver Weirauch soll den Transformationsprozess bei Wanzl weiter vorantreiben. Foto: Wanzl

Beim Familienunternehmen Wanzl werden die Weichen für die Zukunft gestellt. Zum 1. September 2023 startet Oliver Weirauch als neuer Vorsitzender der Geschäftsführung durch. „Wir freuen uns, mit Herrn Weirauch einen international sehr erfahrenen und überaus kompetenten CEO für unser Familienunternehmen zu gewinnen, der unser Unternehmen in die nächste Phase des Wachstums und der innovativen Weiterentwicklung führen wird“, erläutert Prof. Dr. Peter Ruhwedel, Aufsichtsratsvorsitzender der Wanzl Gruppe. Das Unternehmen befinde sich aktuell im größten Transformations- und Change-Prozess seiner Geschichte.

Der Werdegang des neuen Wanzl-Chefs

Seit 2015 arbeitet Weirauch als Geschäftsführer beim schwäbischen Mittelständler BOS GmbH & Co. KG. Neben seiner Aufgabe als CTO für die Gruppe war er als Sparten-COO für den Aufbau eines neuen Produktbereiches mit vier Werken verantwortlich und entwickelt aktuell das Handelsgeschäft strategisch und operativ weiter. Davor war er über zwanzig Jahre lang bei der Droege Group tätig, zuletzt als Geschäftsführer. Oliver Weirauch verfügt über ein breites funktionales und technologisches Wissen und Erfahrung mit unterschiedlichsten Geschäftsmodellen. Dies umfasse insbesondere die Themenfelder „Strategische Transformation“, „Reorganisation und Restrukturierung“ sowie „Internationalisierung“.

Deshalb fiel die Wahl auf Weirauch

„Wir wollen uns als Gesamtlösungsanbieter entlang der kompletten Value Chain im Handel etablieren – produkt- und projektseitig, digital und analog, national und global. Oliver Weirauchs umfassende und breite Erfahrung, seine Kommunikations- und Führungsstärke sowie seine strategische Vision machen ihn zum perfekten CEO, um unsere Unternehmensziele zu erreichen und unseren Erfolg weiter auszubauen“, erklärt Dr. Ruhwedel.

Was muss der neue Wanzl CEO verantworten

Neben der Gesamtverantwortung für die Unternehmensgruppe liegen die Kernaufgaben des neuen CEO in der strategischen Transformation, der weiteren Internationalisierung der Unternehmensgruppe sowie der Unternehmenskommunikation und Führungskräfteentwicklung mit Fokus auf Executives. „Gemeinsam mit seinem Vorgänger, Herrn Dr. Klaus Meier-Kortwig, haben wir den Transformationsprozess angestoßen, den Herr Weirauch nun zusammen mit dem gesamten Geschäftsführungsteam fortsetzen wird. Im Namen von Wanzl bedanken wir uns als Aufsichtsrat bei Herrn Dr. Meier-Kortwig für seine Verdienste in den vergangenen neun Jahren. Wir wünschen ihm für seine neuen beruflichen und persönlichen Ziele auch weiterhin viel Erfolg und alles Gute“, so Dr. Ruhwedel abschließend.