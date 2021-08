Ebase zieht im Augsburger Technology Campus ein

Ein erster wichtiger Schritt bei der Vermarktung der Flächen auf dem Technology Campus in Augsburg ist der Walter Beteiligungen und Immobilien AG jetzt gelungen. Eine Fläche von rund 3.000 Quadratmetern wurde nun an die B2B-Direktbank Ebase, einem Unternehmen der FNZ Gruppe, vermietet. Es handelt sich dabei um das Gebäude 31, in dem bisher das Impfzentrum der Stadt Augsburg untergebracht ist. Ebase wird mit seiner Tochtergesellschaft Ebase Competence Center Augsburg GmbH im 2. Quartal 2022 einziehen und dort eine dreistellige Anzahl an Mitarbeitern beschäftigen, heißt es. In dem im Jahr 2007 errichteten Gebäude finden ab dem Jahresende, gemäß den Wünschen und Anforderungen von Ebase, umfangreiche Umbauarbeiten statt.

Das plant Walter auf dem Gelände Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

„Wir planen für die Zukunft den Aufbau eines TechnologieHubs, der eine enge Kooperation von etablierten Tech-Unternehmen, Startups und der Wissenschaft ermöglicht“, erklärt Dr. Ralf Walter, Vorstand von Walter. Auf diese Weise werde der Standort im Süden Augsburgs noch interessanter für Unternehmen und Gründer, erläutert er. „Bereits seit dem Kauf des ehemaligen Fujitsu-Geländes gibt es ein großes Interesse von Unternehmen nach diesem gut gelegenen Standort. Die Gebäudequalität, die Anpassungsmöglichkeit an individuelle Bedürfnisse und die Lage überzeugen offensichtlich“, fügt Jürgen Kolper, Vorstand von Walter, an.

Von links: Bei der Vertragsunterzeichnung Dr. Ralf Walter, Kai Friedrich, Sabine Sinowetz, Jürgen Keller, Jürgen Kolper. Foto: Walter AG

Deshalb fiel die Wahl auf den Technology Campus Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

„Wir freuen uns über die vielfältigen Möglichkeiten, die uns im Technology Campus geboten werden. Zusammen mit der Option, die Flächen flexibel an unsere Bedürfnisse anzupassen, ist das für uns als Unternehmen, aber auch speziell für die Kolleginnen und Kollegen eine sehr attraktive Kombination“, erklärt Sabine Sinowetz, Geschäftsführerin der Ebase Competence Center Augsburg GmbH. Das bisher im Gebäude 31 untergebrachte Impfzentrum der Stadt Augsburg wird zum Jahresende 2021 auf dem Gelände umziehen. Dies war bereits länger so vereinbart worden. Walter und die Stadt Augsburg stehen bereits im Gespräch für einen neuen Standort, meldet das Unternehmen in einer Mitteilung. Das Impfzentrum soll kleiner werden und dann in einem anderen Gebäude des Technology Campus untergebracht werden.

700 Mitarbeiter beschäftigt Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Die Walter Beteiligungen und Immobilien AG, Augsburg, ist eine unternehmerisch agierende Firmengruppe, die mittel- und langfristig in Beteiligungen an wachstumsstarken Unternehmen sowie in Immobilienprojekte für den Eigenbestand und Projektentwicklungen investiert. Die Firmengruppe beschäftigt rund 700 Mitarbeiter und ist im gesamten D-A-CH-Gebiet sowie in Italien tätig.