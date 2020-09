Drexl + Ziegler eröffnet neuen Standort in Augsburg

Nach ausgiebiger Planungs- und Umzugsphase ist das Familienautohaus Drexl + Ziegler über Neusäß und Günzburg hinaus nun auch in der Bergiusstraße 9 in Göggingen, einem Augsburger Stadtteil, vertreten. Durch die Übernahme der Räumlichkeiten des dortigen BMW und MINI Autohauses vergrößert sich das Unternehmen und schafft weitere Kapazitäten.

Standort Gersthofen nach Göggingen gezogen

Auf den neuen Drexl + Ziegler Standort kann sich vor allem die Augsburger Kundschaft freuen, betont Geschäftsführer und Inhaber Florian Ziegler. „Wir wollen unseren Kunden einen schnellen und reibungslosen Service bieten, dazu gehören kurze Anfahrtswege.“ Der Standort Göggingen ist über die B17-Ausfahrt „Eichleitnerstraße“ sehr gut zu erreichen. In der BMW und MINI Vertragswerkstatt werden die Kunden vom Drexl + Ziegler Team aus Gersthofen empfangen, denn der Standort in Gersthofen ist komplett nach Göggingen umgezogen.

Räumliche und personelle Vergrößerung

Mit der Neueröffnung vergrößert sich das Neusässer Traditionsautohaus nicht nur räumlich, sondern auch personell. Knapp 90 Mitarbeiter arbeiten an dem neuen Standort, darunter 18 Auszubildende. 30 Stellen wurden neu geschaffen, die meisten sind bereits zur Eröffnung besetzt. „Besonders stolz sind wir auf unser familiäres Team und unsere sehr hohe Arbeitsqualität“, freut sich Service Leiter Timm Schall. Das Drexl + Ziegler Team hat in den letzten vier Jahren acht BMW Werkstatttest in Folge mit vollen 100 Prozent bestanden. Deutschlandweit ist das ein einzigartiges Ergebnis.

Mehr Fahrzeugauswahl und schnellere Termine

Ein großer Gebrauchtwagenplatz und 21 Hebebühnen mit Elektro- und Hybrid-Arbeitsplatz sollen den Kunden mehr Fahrzeugauswahl sowie die Möglichkeit zu schnelleren Terminen bieten – das gelte für beispielsweise Service-Checks, Unfallschadenabwicklung in der hauseigenen Karosserieabteilung oder Räderwechsel mit Einlagerung im betriebseigenen Reifen- und Räder-Kompetenzzentrum mit zertifizierten Rädermonteuren und ausgebildeten Räder-Reifen-Managern.

„Auch wenn es noch viel Arbeit ist, bis alles steht und die Abläufe reibungslos funktionieren, so freuen wir uns sehr, in unserem 71. Geschäftsjahr nun erstmalig ein Autohaus in der Stadt zu eröffnen“, erklärt Christian Ziegler, Geschäftsführer und Inhaber.