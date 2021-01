Dr. Heiko Frank: „Wirtschaft Ende 2021 wieder auf Vorkrisenniveau“

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

B4B WIRTSCHAFTSLEBEN SCHWABEN: Wie ist Ihre Prognose für das Wirtschaftsjahr 2021 bezogen auf die Region Bayerisch-Schwaben?

Dr. Heiko Frank: Die Region Bayerisch-Schwaben ist stark von Mittelstand und Industrie geprägt. Führende Wirtschaftsinstitute rechnen hier für 2021 mit einem Wachstum von 4,7 Prozent. Das 1. Quartal 2021 wird aufgrund des 2. Lockdowns tendenziell ein eher niedriges Niveau haben. Vorausgesetzt, die Pandemie schwächt sich deutlich ab und die Impfbereitschaft ist hoch, könnte eine breite Erholung im Sommer 2021 stattfinden. Ich persönlich rechne damit, dass wir das frühestens Ende 21, eher in 22 wieder auf Vorkrisenlevel sind. Da Bayerisch-Schwaben und das Allgäu stark exportorientiert sind, erwarte ich hier eine eher langsamere Erholung. Insgesamt bin ich verhalten optimistisch. Denn wir müssen aufgrund des 2. Lockdowns mit mehr Insolvenzen und Restrukturierungen in den Unternehmen rechnen.

2020 haben wir ein neues Büro in Frankfurt eröffnet und einige neue Mitarbeiter eingestellt. Auch 2021 wollen wir personell weiter, wenn auch langsam, wachsen. Dieser Standort soll nun bestmöglich ins Firmennetzwerk rein- und mit den Standorten München und Düsseldorf zusammenwachsen.

Im Hinblick auf die Auswirkungen der Krise werden wir uns weiterhin nicht an distressed M&A-Transaktionen, also Verkäufe und Übernahmen vom krisengebeutelten Unternehmen, beteiligen. Wir sind zuversichtlich, dass genug Unternehmen durch Corona befördert Transaktionen in Angriff nehmen. Zumal jetzt der richtige Zeitpunkt ist, über eine Veräußerung von Unternehmen nachzudenken, auch wenn Unternehmen erfolgreich ist. Wir betreuen bereits mehrere Mandate in der Region Bayerisch-Schwaben in verschiedenen Industrien und sind zuversichtlich, dass sich das auch im Jahr 2021 weiter positiv entwickeln wird.

2020 war ein sehr herausforderndes und anstrengendes Jahr, in dem nicht viel Zeit für die Familie und Hobbies blieb. Aber die Pandemie hat einmal mehr den Wert von Familie und Freundschaften in den Fokus gerückt. Deswegen hoffe ich sehr, dass ich bald wieder häufiger mit Freunden essen gehen kann. Jetzt, wo unsere Kinder studieren, freue ich mich auch auf mehr Zeit mit meiner Frau und unserer Labradorhündin verbringen zu können. Auch gemeinsame Hobbies, wie das Golfen in der Region um Augsburg oder das Segeln auf dem Bodensee stehen 2021 ganz oben im Terminkalender.