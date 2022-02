Diese Baustellen schränken den Augsburger Verkehr ein

Ab Montag, dem 14. Februar finden in der Stätzlinger Straße an der Einmündung zur Toblacher Straße Arbeiten an einer Kanalleitung statt. Durch die Arbeiten ist die Stätzlinger Straße in diesem Bereich eingeengt. Der Verkehr wird mittels einer Lichtsignalanlage geregelt. Die Maßnahme dauert voraussichtlich bis Ende Juli an.

Heinrich-von-Butz Straße wird zur Einbahnstraße Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Ebenfalls ab dem 14. Februar werden in der Heinrich-von-Buz-Straße im Bereich zwischen Riedingerstraße / Sebastianstraße und Ottostraße beziehungsweise „Am Pfannenstiel“ Fernwärmeleitungen verlegt. Vorbereitende Arbeiten hierzu wurden bereits am 07. Februar vorgenommen. Durch die Arbeiten wird die Heinrich-von-Buz-Straße in diesem Bereich zu einer Einbahnstraße in südlicher Richtung (stadteinwärts) erklärt. Die Gegenrichtung wird weiträumig umgeleitet. Die Arbeiten in diesem Bereich dauern voraussichtlich bis Ende Mai 2022 an.

Brückenstraße wird halbseitig gesperrt

Seit dem 08. Februar finden im Einmündungsbereich der Brückenstraße am Kreuzungsbereich Müllerstraße / Stephingerberg Fernwärmearbeiten statt. Dazu wird die Brückenstraße in diesem Bereich halbseitig gesperrt. Das Einfahren in die Brückenstraße in Fahrtrichtung Berliner Allee ist in dieser Zeit für den Fahrzeugverkehr nicht mehr möglich. Eine Umleitung hierfür ist ausgeschildert. Die Arbeiten werden voraussichtlich Ende Februar beendet sein.

Neue Haltestellen des AVV in der Prinzregentenstraße Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Im Zuge des Ärztehaus-Neubaues in der Prinzregentenstraße mussten ab dem 07. Februar die AVV Haltestellen versetzt werden. Der nördliche Geh- und Radweg wird aufgehoben, Fußgänger und Radfahrende werden auf die andere Straßenseite geleitet. An der Einmündung der Prinzregentenstraße zum Prinzregentenplatz entsteht für die Dauer der Maßnahme eine mobile Lichtsignalanlage. Die Maßnahme dauert voraussichtlich bis Ende 2023 an.

Vollsperrung aufgrund von Fernwärmearbeiten

Am 09. Februar haben in der Provinostraße zwischen Remboldstraße und der Gärtnerstraße die Fernwärmearbeiten begonnen. Dafür muss die Straße in diesem Abschnitt für den Fahrzeugverkehr komplett gesperrt werden. Eine Umleitung über die Gärtnerstraße ist ausgeschildert. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Anfang Mai an.

Der Neubeu der Holzbachbrücke Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Für den Abriss und Neubau der Holzbachbrücke ist seit Ende März 2021 die Verkehrsführung am Verbindungspunkt zwischen der Rosenaustraße und der Bgm.-Ackermann-Straße geändert. Für den motorisierten Verkehr bleiben während der Abbruch- und Bauarbeiten alle Fahrbeziehungen bestehen. Die Verkehrsführung auf der Hauptstraße verändert sich aber insofern, dass die Geradeausspuren versetzt werden und die Rechtsabbiegespuren in die Holzbachstraße entfallen. Das Abbiegen bleibt aber über die Hauptspuren möglich.

Änderungen für den Fuß- und Radverkehr

Für den Fuß- und Radverkehr wurden Umleitungen eingerichtet. Die Umleitung stadteinwärts führt über den Wohnmobilstellplatz, an der Fischerstube vorbei und über die Wertachkanalbrücke auf die südwestliche Holzbachstraße. Stadtauswärts wird der Rad- und Fußverkehr über die Kleingartenanlage Lotzbeckwiese und eine Behelfsbrücke über den Holzbach auf die Kreuzung Bgm.-Ackermann-Straße/Holzbachstraße geführt. In Richtung Plärrer wird der Radverkehr nach der Behelfsbrücke auch noch gesichert mittels Angebotsstreifen auf die Fahrbahn in der Holzbachstraße entlassen. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Mitte April an.