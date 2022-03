Diese Baumaßnahmen schränken den Verkehr in Augsburg ein

Ab Montag, dem 14. März 2022 kommt es durch Arbeiten an den Stromleitungen in der Zusamstraße von der Ostrachstraße kommend, in Fahrtrichtung Blücherstraße auf der westlichen Seite zu Gehwegsperrungen und Fahrspurverengungen. In der Blücherstraße (ab Einmündung Zusamstraße) muss der Geh- und Radweg circa 200 Meter gesperrt werden. Die Fußgänger und Radfahrer werden über die bestehenden Querungshilfen und die Fußgängerschutzanlage umgeleitet. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Mai andauern.

Auf Grund von Glasfaserarbeiten der Stadtwerke Augsburg wird die Burgkmairstraße zwischen Holbeinstraße in Richtung Bahnhofstraße vorübergehend zur Einbahnstraße. Außerdem kommt es zeitweise zu einer Sperrung des östlichen Gehwegs. Darüber hinaus werden im nördlichen Gehweg der Bahnhofstraße punktuell Gruben für Hausanschlüsse geöffnet. Der Durchgang für Fußgänger und der Zugang zu den Geschäften ist auch während den Arbeiten gewährleistet. Die Arbeiten dauern voraussichtlich mehrere Wochen. In der Friedrich-List-Straße beginnen in der kommenden Woche die Fernwärmearbeiten. Dazu muss die Straße für den Durchgangsverkehr gesperrt werden. Durch die Sperrung wird die Engelbergerstraße zur Sackgasse. Für Anwohner ist die Zufahrt zu den Häusern über die Gärtnerstraße möglich. Die Arbeiten in diesem Bereich dauern voraussichtlich bis April.

Seit 28. Februar 2022 werden im „Mittlerern Lech“ bei Hausnummer 41, Fernwärmearbeiten durchgeführt. Dazu muss die Straße für den motorisierten Fahrzeugverkehr gesperrt werden. Die Einbahnstraße im „Mittleren Lech“, kommend vom „Neuer Gang“, wird hierfür aufgehoben. Radfahrer werden über Hinterer Lech und 1. Fabrikgäßchen umgeleitet. Das Befahren für Anlieger ist bis zur Baustelle möglich. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Ende April. Seit 9. Februar 2022 laufen in der Provinostraße zwischen Remboldstraße und der Gärtnerstraße ebenfalls Fernwärmearbeiten. Dafür muss die Provinostraße in diesem Abschnitt für den Fahrzeugverkehr komplett gesperrt werden. Eine Umleitung über die Gärtnerstraße ist ausgeschildert. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Anfang Mai an. Seit dem 14. Februar werden in der Heinrich-von-Buz-Straße im Bereich zwischen Riedingerstraße / Sebastianstraße und Ottostraße bzw. „Am Pfannenstiel“ Fernwärmeleitungen verlegt. Durch die Arbeiten wird die Heinrich-von-Buz-Straße in diesem Bereich zu einer Einbahnstraße in südlicher Richtung (stadteinwärts). Die Gegenrichtung wird weiträumig umgeleitet. Die Arbeiten in diesem Bereich dauern voraussichtlich bis Ende Mai 2022 an.

Kanalarbeiten in der Stätzlinger Straße

Seit 14. Februar 2022 finden in der Stätzlinger Straße an der Einmündung zur Toblacher Straße Arbeiten an einer Kanalleitung statt. Durch die Arbeiten ist die Stätzlinger Straße in diesem Bereich eingeengt. Der Verkehr wird mittels einer Lichtsignalanlage geregelt. Die Maßnahme dauert voraussichtlich bis Ende Juli an.

Im Zuge des Ärztehaus-Neubaues in der Prinzregentenstraße ist seit 07. Februar 2022 die AVV Haltestellen verlegt. Der nördliche Geh- und Radweg wird aufgehoben, Fußgänger und Radfahrende werden auf die andere Straßenseite geleitet. An der Einmündung der Prinzregentenstraße zum Prinzregentenplatz entsteht für die Dauer der Maßnahme eine mobile Lichtsignalanlage. Die Maßnahme dauert voraussichtlich bis Ende 2023 an.

Der Neubau der Holzbachbrücke

Für den Abriss und Neubau der Holzbachbrücke ist seit Ende März 2021 die Verkehrsführung am Verbindungspunkt zwischen der Rosenaustraße und der Bgm.-Ackermann-Straße geändert. Für den motorisierten Verkehr bleiben während der Abbruch- und Bauarbeiten alle Fahrbeziehungen bestehen. Die Verkehrsführung auf der Hauptstraße verändert sich aber insofern, dass die Geradeausspuren versetzt werden und die Rechtsabbiegespuren in die Holzbachstraße entfallen. Das Abbiegen bleibt aber über die Hauptspuren möglich. Für den Fuß- und Radverkehr wurden Umleitungen eingerichtet. Die Umleitung stadteinwärts führt über den Wohnmobilstellplatz an der Fischerstube vorbei und über die Wertachkanalbrücke auf die südwestliche Holzbachstraße. Stadtauswärts wird der Rad- und Fußverkehr über die Kleingartenanlage Lotzbeckwiese und eine Behelfsbrücke über den Holzbach auf die Kreuzung Bgm.-Ackermann-Straße/Holzbachstraße geführt. In Richtung Plärrer wird der Radverkehr nach der Behelfsbrücke auch noch gesichert mittels Angebotsstreifen auf die Fahrbahn in der Holzbachstraße entlassen. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Mitte April an.