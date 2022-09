Diese Baustellen behindern den Verkehr im Augsburger Stadtgebiet

Baumaßnahmen

Symbolbild. Foto: segovax/pixelio.de

Im Augsburger Stadtgebiet wird derzeit viel gebaut. Wo genau es zu Behinderungen kommt und was man als Verkehrsteilnehmer beachten sollte.

Die Straße „Hinter der Metzg“ wird ab Dienstag, 13. September 2022 komplett gesperrt. Grund für die Sperrung sind Arbeiten an den Stromleitungen. Die Leitungen müssen in die Fahrbahn umgelegt werden, damit der Rückbau des ehemaligen Pustet-Rückgebäudes im Herbst erfolgen kann. Die Tiefgarage unter dem Leonhardsberg ist während dieser Arbeiten nur vom Schmiedberg / Belzmühlgäßchen aus erreichbar. DAUER: Voraussichtlich dauern die Arbeiten bis Ende September an.

Fernwärmeanschluss vom Pfannenstiel in die Rugendasstraße wird gebaut

Vom Pfannenstiel in die Rugendasstraße wird ein Fernwärmeanschluss gebaut. Ab 13. September wird die Rugendasstraße (zwischen Am Pfannenstiel 17 bis Rugendasstraße 13) voll gesperrt, einige Parkplätze sind nicht nutzbar. Nachdem umfangreiche archäologische Funde erwartet werden, steht das Bauende noch nicht fest.

Engstelle in der Schertlinstraße und Einfahrt in die Max-Gutmann-Straße gesperrt

Die Stadtwerke Augsburg haben mit den Fernwärmearbeiten in der Schertlinstraße / Max-Gutmann-Straße begonnen. Die neue Leitung dient der Wärmeversorgung des gesamten Prinz-Karl-Viertels. In der Schertlinstraße kommt es daher zu einer Engstelle und die Einfahrt in die Max-Gutmann-Straße muss zeitweise gesperrt werden. Die Zufahrt in die Max-Gutmann-Straße sowie zum Supermarkt kann dann nur von Norden aus über die Hochfeldstraße und Von-der-Tann-Straße erfolgen. Daher werden die Absperrpfosten in der Max-Gutmann-Straße entfernt und die Straße für die Dauer der Umleitung für den Verkehr freigegeben.

Neubau der Holzbachbrücke

Mit dem Neubau der Holzbachbrücke entstehen beidseitig getrennte Geh- und Radwege und für die Richtungsfahrbahnen sind jeweils drei Fahrspuren geplant. Ende 2022 soll die Verkehrsfreigabe erfolgen. Endgültig fertiggestellt wird die neue Holzbachbrücke dann im Laufe des Jahres 2023. In den Sommerferien kommt es zu Änderungen in der Verkehrsführung: Ab 2. August bis voraussichtlich Ende September ist das Linksabbiegen aus der Holzbachstraße Nord kommend in Richtung Süden (Rosenaustraße oder den südlichen Teil der Holzbachstraße) nicht mehr möglich. Das Rechtsabbiegen stadtauswärts ist weiterhin möglich. Seit 26. August entfällt zudem die Linksabbiegerspur von der Bürgermeister-Ackermann-Straße kommend in die Holzbachstraße Nord bis etwa 21. September. Die Umleitungen werden über die Rosenaustraße bzw. Reinöhlstraße eingerichtet. Umleitung Linie 601: Alle Fahrten werden stadteinwärts über die Schlettererstr.- Frölichstraße – Fuggerstraße umgeleitet, damit die Haltestelle „Augsburg, Staatstheater“ bedient werden kann. Die Haltestelle „Augsburg, Curt-Frenzel-Stadion“ in Fahrtrichtung stadteinwärts entfällt während dieser Zeit ersatzlos. Die Gesamtmaßnahme ist voraussichtlich bis Ende 2022 abgeschlossen.