Diese Baustellen behindern aktuell den Verkehr in Augsburg

Baumaßnahmen

Symbolbild. Diese Baumaßnahmen werden im Stadtgebiet durchgeführt. Foto: Mario De Mattia / pixelio

Das Staatliche Bauamt erneuert seit Dienstag, den 27. September die Fahrbahndecke der St 2035 zwischen der Kreuzung Bobinger Straße / Heumahdstraße und dem Kreisverkehr an dem nördlichen Ortsausgang in Bobingen. Die Stadt Augsburg nutzt die Maßnahme, um in Inningen an der Kreuzung Bobinger Straße / Heumahdstraße ebenfalls die Fahrbahn zu erneuern. Die Ein- und Ausfahrt Oktavianstraße / Heumahdstraße bleibt weiterhin geöffnet. Die Sanierungsarbeiten beschränken sich auf die Fahrbahn, sodass der seitliche Geh- und Radweg an der Heumahdstraße nicht betroffen ist und weiterhin genutzt werden kann. Die Querung der Einmündung in Nord-Süd-Richtung ist für den Geh- und Fußverkehr während der Arbeiten jedoch gesperrt, eine kleinräumige Umleitung über die östlich gelegene Oktavianstraße wird eingerichtet. Bei günstiger Witterung sollen die Arbeiten bis spätestens 14. Oktober beendet werden.

Bundessstraße 17 zwischen der Anschlussstelle Holzweg und dem Zubringer Donauwörther Straße wird erneuert

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Aufgrund von Fahrbahnschäden wird die Bundesstraße 17 zwischen der Anschlussstelle Holzweg und dem Zubringer Donauwörther Straße auf einer Länge von rund 2,5 Kilometer durch das Staatliche Bauamt Augsburg erneuert. Die Umleitung erfolgt jeweils über die Anschlussstelle Kobelweg, die Umfahrung Neusäß, die Anschlussstelle Neusäß, die Autobahn A8 und die Anschlussstelle Augsburg-West. Die Anschlussstelle Stuttgarter Straße und die Abfahrt von der Bundesstraße 17 an der Anschlussstelle Holzweg in Fahrtrichtung Landsberg am Lech sind vom 23. bis 30. September gesperrt. Die Anschlussstelle Stuttgarter Straße und die Zufahrt zur Bundesstraße 17 an der Anschlussstelle Holzweg in Fahrtrichtung Donauwörth sind vom 30. September bis 7. Oktober gesperrt. Der Zubringer von der Donauwörther Straße zur Bundesstraße 17 ist vom 8. bis 13. Oktober gesperrt. Der Zubringer von der Bundesstraße 17 zur Donauwörther Straße ist vom 14. bis 20. Oktober gesperrt. Die entsprechenden Umleitungen werden vor Ort ausgeschildert. Da die Bauarbeiten stark witterungsabhängig sind, können sich die Arbeiten auf die jeweils folgende Woche verschieben. Das Staatliche Bauamt Augsburg wird rechtzeitig informieren.

Linienführung der Buslinie 25 ändert sich

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Im Oktober 2022 starten die vorbereitenden Arbeiten für den Neubau der Johann-Strauß-Grundschule. Ab Dienstag, den 04. Oktober 2022 ändert sich auch die Linienführung der Buslinie 25. Damit müssen drei Haltestellen entfallen: Hirsestraße, Johann-Strauß-Straße, Bgm.-Rieger-Straße. Die Linie 25 fährt künftig über die Roggenstraße auf die Königsbrunner Straße und bedient zusätzlich die Haltestelle Offenbach Karree.

Pflasterarbeiten am Moritzplatz bald abgeschlossen

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Die Arbeiten an der Gleisanlage am Moritzplatz sind abgeschlossen. Seit Schulbeginn fahren die Straßenbahnen wieder. Die Arbeiten am Pflaster werden bis Freitag, den 7. Oktober abgeschlossen sein. Ab Samstag, den 8. Oktober fahren auch die Buslinien 22, 32 und die Nachtbuslinien 90, 91 und 94 wieder über den Moritzplatz. Alle Geschäfte und die Gastronomie sind erreichbar.

Asphaltarbeiten in der Stuttgarter Straße abgeschlossen

Die großflächigen Asphaltarbeiten in der Stuttgarter Straße sind abgeschlossen. Die Restarbeiten laufen noch weiter bis Ende Oktober. Künftig wird mit der neuen Radverkehrsführung ein weiterer wichtiger Teilabschnitt im städtischen Radwegenetz geschlossen und die neuen Querungshilfen erhöhen zudem die Sicherheit des Fußverkehrs.

Fernwärmeleitungen zwischen Riedinger Straße West und Dieselstraße bis Ende des Jahres abgeschlossen

Die Arbeiten an den Fernwärmeleitungen in der Riedingerstraße West und in der Dieselstraße werden unter Aufrechterhaltung eines Fahrstreifens pro Fahrtrichtung weitergeführt. Die gesamte Maßnahme ist voraussichtlich bis Ende des Jahres abgeschlossen.