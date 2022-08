Augsburgs Baustellen: Wo der Verkehr in den Sommerferien umgeleitet wird

Straßenarbeiten

Symbolbild. Das sind die aktuellen Baustellen im Stadtgebiet Augsburg. Foto: segovax / pixelio.de

Die Stadt Augsburg möchte die Sommerferien nutzen, um die Auswirkungen ihrer Baumaßnahmen auf den Straßenverkehr möglichst gering zu halten. Wo es daher aktuell zu Straßenarbeiten und Umleitungen kommt.

Vom 30. Juli bis zum 7. Oktober wird die Gleisanlage der Straßenbahn und das Pflaster am Moritzplatz saniert. Entsprechend müssen die Straßenbahnlinien 1 und 2 während der Sommerferien umgeleitet oder durch Busse ersetzt werden. Mit Schulbeginn ab dem 13. September sollen diese wieder wie gewohnt fahren. Ab 8. Oktober fahren damit auch die Buslinien 22, 32 und die Nachbuslinien 90, 91 und 94 wieder über den Moritzplatz.

Durch die Arbeiten an den Fernwärmeleitungen ändert sich in den Sommerferien die Verkehrsführung in der Riedinger Straße und Dieselstraße. Erstere Straße wird vorübergehend zur Einbahnstraße stadtauswärts. Eine Umleitung für den stadteinwärts fließenden Verkehr wird über die Donauwörtherstraße und Wertachstraße eingerichtet. In der Ulmer Straße wird von den Stadtwerken Augsburg ein Unterfluhrhydrant saniert. Hierfür muss die Ulmer Straße in der ersten Ferienwoche voll gesperrt werden. Die Umleitung erfolgt über die Reinöhlstraße und Landvogtstraße. Fuß- und Radverkehr ist davon nicht betroffen.

Mittlerer Graben wird stark eingeschränkt

Die Augsburger Stadtentwässerung führt am Mittleren Graben zwischen Pilgerhausstraße und Jakoberstraße Kanalbauarbeiten durch. Hierfür muss dieser Bereich für den Fahrzeugverkehr ab 30. Juli voll gesperrt werden. Es wird eine Umleitung Richtung Norden über den Lauterlech und Pilgerhausstraße zurück auf den Graben eingerichtet. Richtung Süden erfolgt die Umleitung über die Jakoberstraße, Jakoberwallstraße und zurück auf den Graben. Die Buslinie 35 wird ebenfalls umgeleitet. Richtung Norden entfällt die Haltestelle Pilgerhausstraße und in Richtung Süden wird stattdessen die Haltestelle Pilgerhausstraße der Linie 23 angefahren. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Anfang September.

Im Zuge der bereits laufenden Baumaßnahme in der Stuttgarter Straße starten in den Sommerferien die großflächigen Asphaltarbeiten im Bereich der B17 Auffahrt ab dem 19. August. In dieser Zeit muss die Stuttgarter Straße im Kreuzungsbereich der B 17 Auffahrt Richtung Westen (vor der Unterführung) vollgesperrt werden und wird zur Sackgasse. Es ist nicht möglich von der Stuttgarter Straße von östlicher Richtung kommend auf die B17 stadtauswärts aufzufahren. Die Maßnahme ist voraussichtlich bis 14.September abgeschlossen.

Umleitungen in der Derchinger Straße und am Schmiedberg

In der Derchinger Straße 122 wird der Neubau der Tankstelle am Abwasserkanal angeschlossen. Dafür ist die Derchinger Straße ab Mittwoch, den 27. Juli im Kreuzungsbereich Aindlinger / Meraner Straße stadteinwärts nicht mehr befahrbar. Für den Verkehr ist über die Meraner und Bozener Straße eine Umleitung ausgeschildert. Die Arbeiten beginnen am 27. Juli und sind voraussichtlich bis 12. August vollzogen. Am 11. Juli haben die Vorarbeiten zur Erneuerung des Abwasserschachts am Schmiedberg begonnen. Dafür muss dieser ab 1. August für den Durchgangsverkehr vollgesperrt werden. Der motorisierte Individualverkehr wird mit dem Radverkehr über den Leonhardsberg umgeleitet.

Ab dem 16. August wird die Einmündung Brahmsstraße von der Königsbrunner Straße bis zur Albert-Leidl-Straße voll gesperrt. Drei Tage später beginnt für eine Woche die großflächige Straßendeckensanierung. Hierfür wird die Königsbrunner Straße zwischen Inninger Straße und Föllstraße stadteinwärts zur Einbahnstraße. Abhängig vom Bau sind die Zufahrten der angrenzenden Verbindungsstraßen gesperrt. Ausnahme ist die Kreuzung Albert-Leidl-Straße/ Rentmeisterstraße, welche während der gesamten Baumaßnahme halbseitig befahrbar ist. Eine Umleitung für den Verkehr stadtauswärts erfolgt über die Inninger Straße und die B17. Die Maßnahme ist voraussichtlich bis Ende August abgeschlossen.

Bürgermeister-Ackermann-Straße ebenfalls teilgesperrt

Ab 2. August bis voraussichtlich Ende September ist das Linksabbiegen aus der Holzbachstraße Nord kommend in Richtung Süden nicht mehr möglich. Das Rechtsabbiegen stadtauswärts ist weiterhin erlaubt. Ab 26. August muss zudem die Linksabbiegerspur von der Bürgermeister-Ackermann-Straße kommend in die Holzbachstraße Nord entfallen. Die Umleitungen werden über die Rosenaustraße und Reinöhlstraße eingerichtet.