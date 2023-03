Die U20-Mannschaft des Augsburger EV bekommt einen neuen Cheftrainer

Trainerwechsel

AEV-Präsident Wolfgang Renner (links) und Vize-Präsident Lukas Gebele (rechts) freuen sich auf die Zusammenarbeit mit Stefan Wiedmaier (mitte). Foto: AEV

Stefan Wiedmaier wird in der kommenden Saison der Cheftrainer der U20. Zuletzt war der 41-jährige Österreicher Cheftrainer der Senioren des EV Lindau in der Oberliga Süd. Nach dem Ende seiner aktiven Laufbahn war Wiedmaier von 2018-2020 als Director of Hockey Administration beim EHC Lustenau in der mulinationalen Alps Hockey League tätig, bevor er bei den Islanders Anstellung fand.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Warum die Entscheidung auf Wiedmaier fiel

Wiedmaier konnte in vielen Gesprächen die Vorstandschaft des AEV von seiner Philosophie überzeugen. AEV-Präsident Wolfgang Renner äußerte sich zu der Entscheidung: „Stefan Wiedmaier ist ein offener, kommunikativer und junger Trainer, der uns im persönlichen Austausch mit einer klaren Idee für sich gewinnen konnte. Wir sind überzeugt, dass er das Trainerteam des AEV gezielt verstärken wird. Seine Aufgabe wird es sein, wieder mehr talentierte Spieler für unsere U20 zu gewinnen, die Zusammenarbeit mit dem Trainerteam der Augsburger Panther zu investieren und mit seinem Team dann den Klassenerhalt in der DNL 1 zu schaffen.“

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Abschied von Carciola

Der anstehende Trainerwechsel bedeutet für Fabio Carciola Abschied zu nehmen. Vize-Präsident Lukas Gebele berichtet, dass der Vorstand sich mit Carciola in beidseitigem Einvernehmen darauf verständigt hat, die Zusammenarbeit nicht über die laufende Saison hinaus fortzusetzen. „Wir danken Fabio für sein Engagement für unseren AEV und wünschen ihm alles Gute für seine Zukunft“, lauten die verabschiedenden Worte.