Die Technikerschule Augsburg feiert ihre Absolventen

Fachkräfte

2023 entlässt die Technikerschule Augsburg 231 Fachkräfte für den hiesigen Wirtschaftsraum. Foto: Ch. Bleier / Technikerschule Augsburg

Um den Fachkräftemangel in den Griff zu bekommen, muss die Region auch auf gute Ausbildung setzen. Eine wichtige Bildungseinrichtung entlässt jetzt einen neuen Jahrgang in seine Zukunft.

Gleich mehrere Besonderheiten gab es beim diesjährigen Abschluss an der Technikerschule Augsburg. Die ersten dualen Schüler haben nun nach dreijähriger Weiterbildung ihren Abschluss in Elektro- beziehungsweise Maschinenbautechnik in der Tasche, mit Marvin Füger aus Thierhaupten einer von ihnen sogar mit der Traumnote 1,0. Zudem sicherten sich 117 der Absolventen mit einer Zusatzprüfung in Mathematik die Fachhochschulreife und damit die Zulassung zu einem Hochschulstudium.

„Unsere Absolventen sind gefragt“

Egal ob in Elektro-, Maschinenbau-, Mechatronik- oder Umweltschutztechnik: Alle 231 frisch gebackenen staatlich geprüften Techniker bringen aus ihrer Berufsausbildung viel Praxiserfahrung mit, die sie nun mit dem Techniker-Abschluss auf Bachelor-Niveau krönen. Damit eröffnen sich ihnen neue beruflichen Perspektiven sowie Karriereoptionen. „Unsere Absolventinnen und Absolventen sind gefragt bei den Unternehmen. Firmen suchen immer mehr den Kontakt zu uns, bieten Vorträge und Exkursionen an“, sagt Schulleiter Werner Schramm. Und auch auf der schuleigenen Jobwall präsentieren sich zahlreiche Unternehmen als attraktive Arbeitgeber.

Ein Absolvent der Technikerschule Augsburg zieht ein positives Fazit

Seinen Arbeitgeber bereits gefunden hat der Elektrotechniker Marvin Füger, der bei der BMW Group in München derzeit im Karosseriebau als Elektriker in der Instandhaltung tätig ist. „Da ich dem Unternehmen sehr verbunden bin und es sehr gute Entwicklungsmöglichkeiten innerhalb des Konzerns gibt, möchte ich auch in Zukunft dort beschäftigt sein“, erzählt der 23-Jährige. „Dabei würde ich einen Wechsel in die Forschung und Entwicklung oder die M GmbH sehr spannend finden, bin aber durchaus offen, was meine zukünftige berufliche Entwicklung angeht.“ Und sollte es ein Studium werden, dann möchte Marvin Füger auch dieses nebenberuflich absolvieren. „Gute Ergebnisse anfangs der Technikerqualifizierung haben mich motiviert gut weiterzumachen. Da ich sehr technikbegeistert bin, hatte ich Freude daran, viele neue Dinge zu lernen, was zusätzlich motivierend war. Nützlich war dabei das duale Zeitmodell der Technikerschule Augsburg, denn Arbeit, Schule und Freizeit waren gut miteinander vereinbar, und so konnte ich meine Motivation über den gesamten Zeitraum aufrechterhalten.“