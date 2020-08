Technikerschule Augsburg verabschiedet Fachkräfte

Unter freiem Himmel und im kleinen Rahmen fand die diesjährigen Zeugnisübergabe an der Technikerschule Augsburg (TA) statt. „Unsere Schüler und Schülerinnen kamen gut mit den veränderten Rahmenbedingungen zurecht, waren schnell auf das Online-Angebot eingestellt und zudem drei Wochen vor den Prüfungen wieder zurück im Präsenzunterricht. So waren auch dieses Jahr wieder Bestleistungen möglich“, betont Schulleiter Werner Schramm.

Neue berufliche Perspektiven

Egal ob in Elektro-, Maschinenbau-, Mechatronik- oder Umweltschutztechnik – oder im letzten Jahrgang Informatiktechnik: Die diesjährigen 204 Absolventen bringen aus ihrer Berufsausbildung viel Praxiserfahrung mit, die sie nun mit dem Techniker-Abschluss auf Bachelor-Niveau krönen. Damit eröffnen sich ihnen neue beruflichen Perspektiven und Karriereoptionen.

Weiterbildung als Karriereschub

Als Schulbester schloss der Mechatroniktechniker Thomas Ludwig mit einem Schnitt von 1,19 ab. Nicht zuletzt auch dank seiner neu erworbenen Qualifikation trete er in Kürze eine neue Arbeitsstelle an: „Der Techniker-Abschluss hat mir in beruflicher Sicht einen ordentlichen Schub gegeben. Ich konnte meine bisherigen Kenntnisse aus dem Sondermaschinenbau weiter vertiefen, um sie nun in der Planung und Entwicklung von elektrischen sowie mechatronischen Anlagen anzuwenden.“ Für Severin Keller – mit einem Schnitt von 1,23 bester Maschinenbautechniker – war ein gutes Resultat die eigentliche Motivation für seine hervorragende Leistung: „Ich habe mich selbst für diese Weiterbildung entschieden und daher war es mir wichtig, diese auch möglichst gut abzuschließen.“

Preise für die Absolventen

Die Technikerschule Augsburg zeichnete wie auch in den Vorjahren die jeweils besten Absolventen aller Fachrichtungen mit einer Geldprämie aus. Zudem erhielten 39 Techniker den Meisterpreis der Bayerischen Staatsregierung für ihre außerordentlichen Ergebnisse innerhalb ihrer beruflichen Weiterbildung.

DELO-Herold-Stiftung fördert Talente

Schon seit mehreren Jahren unterstützt die DELO-Herold-Stiftung engagierte junge Menschen, die durch ihre Begeisterung für Technik und Forschung einen Beitrag für die Gesellschaft leisten. Wenn auch 2020 keine Vertreter der Stiftung vor Ort waren, so konnten Thomas Ludwig und Severin Keller die Anerkennung von Schulleiter Werner Schramm entgegennehmen.