Das erwartet die Besucher der kontakTA 2020

Am 15. Februar startet die diesjährige kontakTA in der Technikerschule Augsburg. Auf der regionalen Messe für Recruiting technischer Fach- und Führungskräfte präsentieren sich insgesamt mehr als 60 Unternehmen. Diese zeigen dann diverse Karrieremöglichkeiten für die typischen Berufe der Branche auf. Damit gemeint sind etwa staatlich geprüfte Techniker, Technische Betriebswirte, Absolventen Ingenieursstudiengänge. Aber auch Industriemeister oder Facharbeiter gewerblich-technischer Ausbildung sollen im Spektrum der kontakTA vertreten sein.

Messe soll Plattform zum Netzwerken sein

Die Veranstalter der Messe erklärten, dass die Technikerschule an diesem Tag eine besondere Plattform sei, die zum netzwerken dienen solle. Konkret sollen Möglichkeiten wahrgenommen werden können, potentielle Arbeitgeber kennenzulernen. Vor Ort sollen dann auch Informationen über Stellenangebote oder Praktikumsplätze weitergegeben werden. Ergänzt werden soll dies auch durch Hinweise und Tipps zu den Themen Bewerbung und Karrierechancen. Zusätzlich besteht die Möglichkeit kostenfreie Bewerbungsbilder machen zu lassen.

Über die Technikerschule Augsburg

Die Technikerschule Augsburg wurde 1992 als staatlich anerkannte Technikerschule gegründet. Sie bildet in Berufen und Abschlüssen aus. So etwa als staatlich geprüfter Techniker in den Richtungen Elektro-, Maschinenbau-, Mechatronik-, und Umweltschutztechnik. Dazu kommt die Ausbildung zum geprüften technischen Betriebswirt und der Möglichkeit das Fachabitur zu absolvieren. Die Technikerschule Augsburg ist Netzwerkmitglied im Wirtschaftsraum A3 , aitiRaum, Europäische Metropolregion München, Cluster Mechatronik & Automation, KUMAS sowie dem Umnweltcluster Bayern. Der Schulträger ist das Berufsbildungszentrum Augsburg der Lehmbaugruppe gGmbH.