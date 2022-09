Die Dult ist Kult! Das ist für die Herbstdult 2022 geplant

Veranstaltung

Die 139. Augsburger Herbstdult findet vom 01. bis zum 09. Oktober 2022 wieder auf dem Straßenzug zwischen Jakober- und Vogeltor statt. Wieso der älteste Jahrmarkt der Stadt Augsburg Kult ist und was die Besucher in diesem Jahr erwartet.

Im Jahr 967 wurde die Augsburger Dult erstmalig als „Führnehmer Markt“ erwähnt. Die schriftliche Bestätigung im Stadtrechtsbuch gibt es seit 1276. Schon damals wurden neben einem freitags stattfindenden Wochenmarkt, zwei Jahrmärkte in Augsburg abgehalten. Seitdem findet der eine Jahrmarkt nach Ostern und der andere am St. Michaelstag statt. Die Jakobervorstadt war jedoch nicht immer der Veranstaltungsort für die Frühjahrs- und Herbstdult. Bevor die Dult 1883 zwischen Vogeltor und Jakobertor einzog, bauten die Händler ihre Stände nämlich in der Maximilianstraße auf. Der Standort in der Jakobervorstadt sorgt inzwischen dafür, dass die Dult mit einer Strecke von über 1.000 Metern die längste Freiluftkaufstraße in Augsburg ist.

Kinderkarusell und traditionelle Waren in der Jakobervorstadt

Eröffnet wird die 139. Michaelidult am Samstag, den 01. Oktober um 10:30 Uhr durch den Wirtschaftsreferenten Dr. Wolfgang Hübschle. Bis zum neunten Oktober kann die Augsburger Herbstdult täglich von 10:00 Uhr bis 19:30 Uhr im Bereich der Vogelmauer und der oberen Jakobermauer besucht werden. Zur Dult gehören neben verschiedenen traditionellen Warenhändlern auch Imbiss- und Getränkestände sowie ein Kinderkarussell dazu. Damit ein sicherer Veranstaltungsablauf gewährleistet werden kann, werden der betroffene Bereich und die darauf zuführenden Straßen vom 26. September 2022 bis zum 11. Oktober 2022 für Fahrzeuge gesperrt.

126 Markthändler auf der Herbstdult zugelassen

Entlang der ehemaligen Stadtmauer am Stadtgraben werden in diesem Jahr 126 Markthändler ihre Stände im historischen Umfeld aufbauen. Mit dabei ist heuer auch der Kult-Stand „Billige Jakob“. Nicht nur kultigen, sondern auch einen traditionsreichen Charakter hat die Dult aufgrund ihrer großen wirtschaftlichen Bedeutung für Augsburg und das Umland. Zu finden sind dort Produkte wie Korbwaren, Gemüsehobel, Holzspielwaren oder Kerzen. Neu auf der Michaelidult sind in diesem Jahr verschiedene Sauna Öle, Genussartikel für den Hund oder eine Smootherei.

Wie kommen Besucher zur Herbstdult?

Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln kann die Dult mit der Straßenbahnlinie 1 an der Haltestelle Jakobertor und der Straßenbahnlinie 6 an der Haltestelle Gärtnerstraße erreicht werden. Ebenso fährt auch der Bus der Linie 22 und 35 zur Augsburger Herbstdult. Parkmöglichkeiten gibt es für Besucher des Jahrmarkts hauptsächlich im Bereich der City-Galerie. Für die Anwohner im Bereich der Jakobermauer und Vogelmauer gibt es in diesem Jahr eine Verbesserung. Mit einer Ausweisplakette können diese die Dult Ersatzstellplätze auf der Ostseite des Oberen Grabens nutzen.