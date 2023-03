Die Bauer AG verliert ihren CEO Michael Stomberg

Personalie

Michael Stomberg verlässt die Bauer AG. Foto: Bauer AG

Die Bauer Aktiengesellschaft hat bekannt gegeben, dass sich der Vorstandsvorsitzende Michael Stomberg und der Aufsichtsrat der Bauer AG am Wochenende in beiderseitigem Einvernehmen verständigt haben, dass Herr Stomberg sein Amt als Mitglied des Vorstands unverzüglich niederlegt. Dann wird er zum Ablauf des 15. März 2023 aus dem Unternehmen ausscheiden. Die Zuständigkeiten von Michael Stomberg teilen sich bis auf weiteres die beiden weiteren Vorstandsmitglieder Peter Hingott, Finanzvorstand, und Florian Bauer auf, heißt es in einer Mitteilung.

Bauer AG legt Aktienstreit bei

In den vergangenen Monaten geriet die Bauer AG ein wenig ins Straucheln. Denn das Schrobenhausener Unternehmen plante, durch die Ausgabe neuer Wertpapiere eine Finanzspritze zu erlangen. Dieser Plan stieß bei den Aktionären des Unternehmens auf Gegenwind. So stark, dass der Konflikt schlussendlich vor Gericht geklärt werden musste. Das Ergebnis der Verhandlungen wurde dann Anfang Februar bekannt gegeben.

Hat die Bauer AG die Krise überwunden?

Zum Aktienstreit kommt für die Bauer AG noch die allgemein angespannte wirtschaftliche Situation im Land. Diese scheint das Unternehmen jedoch gut im Griff zu haben. Denn erst jüngst eröffnete die Bauer AG ihre aktuellen Zahlen. Demnach konnte das Segment Maschinen im Vergleich zum vergangenen Jahr zulegen. Auch der Auftragsbestand der Bauer AG konnte jüngst wieder gesteigert werden. Eine Prognose über das laufende Geschäftsjahr will das Unternehmen Anfang April bekannt geben.