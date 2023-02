Bauer AG gibt endgültige Pläne für die Kapitalerhöhung bekannt

Aktienausschüttung

Die Bauer Hauptverwaltung in Schrobenhausen. Foto: Bauer AG

Die Schrobenhausener Bauer AG gibt den neuen Zeitplan und Bedingungen der beschlossenen Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen bekannt. Zuvor stoppte eine Auseinandersetzung vor Gericht die Pläne des Unternehmens. Von Seiten der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht wurde der dritte Nachtrag zum Wertpapierprospekt nun genehmigt. Die insgesamt 17.394.520 neuen Aktien werden den Aktionären nun im Zeitraum vom 1. März 2023 bis 15. März 2023 im festgelegten Bezugsverhältnis von 3:2 zum Bezug angeboten. Das heißt drei alte Aktien berechtigen zum Bezug von zwei neuen Aktien. Der bereits festgelegte Bezugspreis von sechs Euro je neuer Aktie bleibt dabei unverändert.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Gibt es einen Bezugrechtshandel?

Darüber hinaus wurde von der Schrobenhausener Gesellschaft ein Bezugsrechtshandel eingerichtet. Die Bezugsrechte sind gemäß den gesetzlichen Regelungen frei übertragbar. Die Bezugsrechte bezüglich der Neuen Aktien werden im Zeitraum vom 1. März 2023 bis einschließlich 10. März 2023 am regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Der Preis der Bezugsrechte werde fortlaufend während der üblichen Handelszeiten ermittelt. Aktionäre, die ihre Bezugsrechte nicht ausüben, sondern verkaufen wollen, müssen dies ihrer Depotbank vor Ablauf des Bezugsrechtshandels melden.

Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Wie werden die Aktien am Markt platziert?

Die neuen Aktien sollen zum Handel im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse sowie zum Teilbereich des Regulierten Markts mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen werden. Die Einbeziehung der neuen Aktien in die bestehende Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse sowie deren Lieferung an Investoren erfolgt voraussichtlich am Donnerstag, den 30. März 2023. Frühestens erfolgt dies jedoch am ersten Börsenhandelstag in Frankfurt am Main nach deren Börsenzulassung.