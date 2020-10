Die Bauarbeiten der Tram-Linie 3 nach Königsbrunn schreiten voran

Endhaltestelle Königsbrunn: Die Straßenbahnlinie 3 der Stadtwerke Augsburg (swa) wird künftig nicht mehr in Haunstetten enden, sondern den Königsplatz mit Augsburgs Nachbarstadt Königsbrunn verbinden. Seit fast genau einem Jahr arbeiten die swa an der Trasse. Vor zweieinhalb Monaten sind die Bauarbeiten an Gleisen und Bahnüberführungen gestartet. Mittlerweile hat die Verlängerung der Tramlinie schon deutlich Gestalt angenommen.

Kabel komplett verlegt

Bevor mit dem Bau von Gleisbett und Gleise begonnen werden konnte, wurde seit Oktober 2019 die Trasse freigemacht, Büsche entfernt und die Technik, wie etwa Stromkabel, unterirdisch verlegt. Der sogenannte Kabeltiefbau ist für die ganze Strecke zwischen Augsburg Haunstetten und Königsbrunn Zentrum bereits abgeschlossen, sodass seit Juli die eigentlichen Gleisbauarbeiten laufen.

Halbzeit beim Gleisbau Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Rund 4,6 Kilometer muss die Linie 3 ab Haunstetten zusätzlich zurücklegen, um am ZOB in Königsbrunn anzukommen – rund zwei Kilometer auf Augsburger Stadtgebiet und 2,6 Kilometer in Königsbrunn. Damit die Bauarbeiten schnell vorangehen, wird gleichzeitig entlang der gesamten Strecke gebaut.

Der Bauabschnitt der neuen Linie 3 an der Inninger Straße ist schon nach den Herbstferien fertig. Ende 2021 wird laut swa die gesamte Linie fertig sein. Foto: swa / Thomas Hosemann

Die Gleise auf der Augsburger Seite sind schon fast komplett verlegt, hier fehlen nur noch 300 Meter. Der Bauabschnitt an der Inninger Straße in Haunstetten soll schon nach den Herbstferien fertig sein. Auf Königsbrunner Gebiet sollen die Gleise bis Ende November liegen. Insgesamt werden mehr als 300 einzelne Gleisstücke, die jeweils 15 Meter lang sind, für den Bau eingesetzt. Alle haben ihren fest vorgegebenen Platz, damit die Straßenbahnen später nahezu lautlos über die Schienen gleiten können.

Erste Straßenbahnen rollen im Dezember 2021 Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Die Bauarbeiten an der Linie 3 liegen momentan trotz Corona nahezu perfekt im Zeitplan. Lediglich bei einer Baustofflieferung gab es Verzögerungen wegen der Pandemie, die aber keine Auswirkungen auf die Fertigstellung haben.

Noch kann man es sich kaum vorstellen: Auf der Augsburger Seite werden Rasengleise mit hochliegender Vegetationsebene eine gleichmäßig grüne Fläche der gesamten Trasse ergeben. Foto: swa / Thomas Hosemann

Anfang 2021 beginnt dann der Bau der neuen Haltestellen, sobald die Gleisbauarbeiten abgeschlossen sind. Im September 2021 soll die Strecke dann vollständig fertig sein. Nach Probefahrten und technischen Abnahmen werden im Dezember 2021 die ersten Straßenbahnen in 30 Minuten von „Kö zum Kö“ rollen, also von der Mitte Königsbrunns zum Königsplatz in Augsburg.