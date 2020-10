Corona: Stadt Augsburg überschreitet Inzidenz von 200

Das Gesundheitsamt der Stadt Augsburg meldet am Morgen des 26. Oktobers 66 neue Covid-19-Fälle. Davon sind 15 Neuinfektionen auf ein zusammenhängendes Ausbruchsgeschehen in einem Pflegeheim zurückzuführen.

In den vergangenen sieben Tagen wurden 612 Neuinfektionen im Stadtgebiet gemeldet. Das entspricht aktuell etwa 205,4 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Damit liegt die 7-Tage-Inzidenz in Augsburg weiterhin über 100 und das erste Mal sogar über 200. Es gelten deshalb verschärfte Schutzmaßnahmen im Stadtgebiet.

Ob es in Augsburg weitere Schutzmaßnahmen oder einen zweiten Lockdown geben wird, hänge vorerst davon ab, inwiefern die derzeit geltenden Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus greifen. Die weitere Entwicklung des Infektionsgeschehens werde daher zunächst bis Mitte der kommenden Woche aufmerksam beobachtet. Dann wird – in Abstimmung mit der Regierung von Schwaben und der Staatsregierung – darüber entschieden, wie es weitergeht.

Insgesamter Corona-Überblick für Augsburg

Insgesamt hat das Gesundheitsamt in Augsburg 2.204 Infektionen mit dem Corona-Virus bestätigt. 1.316 Personen gelten als genesen, 871 sind aktuell infiziert, 17 Personen sind verstorben.

Corona-Tests bis 27. Oktober an der Messe Augsburg möglich

Anders als kürzlich angekündigt, bleibt das Corona-Testzentrum der Stadt Augsburg vorerst und bis einschließlich 27. Oktober noch an der Messe Augsburg.