Deuter präsentiert Nachhaltigkeits-Strategie

Veranstaltung

Hier heißt es reparieren statt wegschmeißen: Seit vielen Jahren bietet deuter einen Reparaturservice in der Zentrale in Gersthofen an. Foto: Stadt Gersthofen

Geschäftsführer Robert Schieferle begrüßte die Gäste im Foyer des Unternehmens und gab einen Einblick in die Nachhaltigkeitsstrategie und Philosophie, die deuter maßgeblich prägt. Man sei selbstverständlich stolz auf Preise, wie beispielsweise den Deutschen Nachhaltigkeitspreis, richte aber jetzt nicht das Marketing explizit darauf aus.

Wie sieht es hinter den Kulissen bei deuter aus?

Das Interesse der Unternehmer am Rundgang durch die Firma Deuter in Gersthofen war groß und der Geschäftsführer begleitete diesen mit vielen Geschichten rund um die Produktion. Über 300 Einzelteile, oft in verschiedenen Farben, hat Deuter im Angebot. Die Rucksack-Fertigung findet seit über 30 Jahren in Vietnam beim gleichen Hersteller statt, womit sich das Gersthofer Unternehmen absichtlich vom „Lieferantenhopping“ anderer Hersteller unterscheiden will.

Reparieren anstatt Wegschmeißen

Neben fairen Arbeitsbedingungen und nachhaltiger Produktion achtet das Unternehmen Deuter nach eigenen Angaben darauf, möglichst wenig Chemikalien in der Produktion einzusetzen. Nachhaltigkeit heißt hier auch, dass Kund:innen ihre Rucksäcke einschicken können und beim eigenen Reparatur-Service so viel wie möglich wieder in Stand gesetzt werde. Allein 2021 hat Deuter insgesamt 4.626 Reparaturen im Jahr ausgeführt, was 18 Reparaturen pro Arbeitstag entspricht.

Biodiverse Unternehmensgestaltung

Als Impuls für die Interessenten hatte die Stadt Gersthofen Dr. Philipp Unterweger eingeladen, der Beispiele aus der biodiversen Unternehmensgestaltung zeigte. Spannende Ansatzpunkte und viele Ideen für lokale Firmen stellte Unterweger in einer kurzweiligen Präsentation vor. Der nächste Unternehmerdialog steht auch schon fest: Am 9. Februar geht es zum Gersthofer E-Mobility-Spezialisten Quantron, der jüngst mit einem Milliarden-Deal in den USA Schlagzeilen gemacht hat.