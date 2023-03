ARZ Baumanagement ist „Top Job-Arbeitgeber 2023“

Auszeichnung

Erster Bürgermeister Michael Wörle (4. v. l.) und Wirtschaftsförderin Simone Jansen (7. V. r.) gratulierten dem gesamten Team der ARZ Baumanagement GmbH. Foto: Stadt Gersthofen

Die Stadt Gersthofen ist als wirtschaftsstarker Standort in der Region bekannt. Auf rund 24.000 Einwohner kommen 15.000 Arbeitsplätze, so dass mehr Menschen zum Arbeiten nach Gersthofen pendeln, als anders herum. In Deutschland ist das nicht oft der Fall.

ARZ Bau gewinnt Auszeichnung

Eines der Gersthofer Unternehmen hat jetzt eine ganz besondere Auszeichnung bekommen. Die ARZ Baumanagement GmbH ist vom Zentrum für Arbeitgeberattraktivität (zeag GmbH) zum „Top Job-Arbeitgeber 2023“ ausgezeichnet worden. Um zu dieser Auszeichnung persönlich zu gratulieren, haben Michael Wörle, Erster Bürgermeister der Stadt Gersthofen und Wirtschaftsförderin Simone Jansen das Unternehmen besucht.

Gersthofer Stadtspitze ist stolz auf seine Unternehmer

„Wir sind sehr stolz, dass sich der beste Arbeitgeber im Ranking der Unternehmen bis 100 Mitarbeitende am Standort Gersthofen befindet. Als herausragender inhabergeführter Mittelstand leisten Sie einen zentralen Beitrag zur Stärkung unseres Wirtschaftsstandortes“, sagt Michael Wörle. „Die Sichtbarkeit als attraktives Unternehmen mit Perspektiven und Entwicklungsmöglichkeiten für qualifizierte Fachkräfte ist insbesondere in diesen Zeiten von maßgeblicher Bedeutung“, ergänzt Simone Jansen.

Die ARZ Baumanagement GmbH ist ein auf den Wohnungsbau spezialisiertes. „Als gelernter Handwerker, Bautechniker und Unternehmer blicke ich auf über 400 erfolgreich abgeschlossene Projekte und jahrzehntelange Erfahrung am Bau zurück“, sagt Harun Kücük, Gründer und Geschäftsführer der ARZ Baumanagement GmbH.