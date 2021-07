Deuter aus Gersthofen unterstützt Bau des Eulenhof Trails

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Das bayerisch-schwäbische Unternehmen Deuter aus Gersthofen vertieft zukünftig die Zusammenarbeit mit der RideTime GmbH, das wurde Anfang Juli bekannt gegeben. Außerdem soll dadurch der Bau eines Trails unterstützt werden.

Deuter unterstützt Bau und Instandhaltung

Der familienfreundliche Trailpark in Treuchtlingen im Naturpark Altmühltal bietet sechs ausgeschilderte Trail-Strecken, vom leichten Einsteiger Julian Trail mit 1.100 Meter Länge bis hin zum schweren Rodelbahn Trail mit 600 Meter Länge. Der Eulenhof Trail by Deuter ist mit 2.500 Meter Länge und 130 Höhenmeter die längste und abwechslungsreichste Strecke mit zwei unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen, heißt es in einer Pressemeldung. Er sei der Klassiker und meist befahrene Trail im Bike-Park. Rucksackhersteller Deuter Bike-Rucksäcken unterstützt seit 2021 Bau und Instandhaltung dieses Trails.

Das sagt der Gründer zu der Zusammenarbeit

Andy Rieger ist Gründer und Leiter der zum Trailpark zugehörigen Fahrtechnik-Schule Happy Trails und als Athlet langjähriges Mitglied der Deuter Bike Family. Die Bike-Guides seiner Mountainbike-Schule werden bereits seit 2009 mit Deuter Rucksäcken ausgestattet. Für Gäste im Trailpark Heumödern Trails besteht die Möglichkeit, Deuter Rucksäcke vor Ort beim Mountainbiken zu testen. „Mit Deuter verbindet mich eine langjährige Zusammenarbeit, die auf Freundschaft und Vertrauen basiert. Deuter ist nicht nur eine Marke Deuter vermittelt das Gefühl von Outdoor und Qualität, der man vertrauen kann. Deshalb freue ich mich ganz besonders, dass Deuter unsere Vision und das neue Konzept mit familienfreundlichen Trails so hochwertig unterstützt“, erklärt Gründer Andy Rieger.

Deuter spendet an Augsburger Puppenkiste

Im Rahmen der Mehrwertsteuersenkung im Jahr 2020 spendeten Deuter Kunden beim Kauf ihrer Produkte den Differenzbetrag zur ursprünglichen Mehrwertsteuer. Der Gersthofener Rucksackhersteller erhöhte die Spende auf insgesamt 10.000 Euro und spendete den Betrag an die Augsburger Puppenkiste.