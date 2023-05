Baumaßnahmen in Augsburg: Bürgermeister-Ackermann-Straße wird gesperrt

Straßensanierung

Auf der Bürgermeister-Ackermann-Straße wird wieder gebaut. Foto: B4BSCHWABEN.de

Erst kürzlich wurden die Baumaßnahmen an der Bushaltestelle „Bürgermeister-Ackermann-Straße“ abgeschlossenen und nun geht es weiter: Zwei weitere Haltestellen, die Straßendecke, sowie Fuß- und Radwege werden stadteinwärts saniert. Der Umbau geht bis zum zwölften Juni.

Welche Auswirkungen hat der Umbau auf den ÖPNV?

Zum Wochenbeginn starteten die Baumaßnahmen an der Bürgermeister-Ackermann-Straße. Gebaut wird stadteinwärts zwischen der Kriegshaberstraße und der Anschlussstelle zur B17. Als erstes werden die beiden Bushaltestellen Kriegshaberstraße und Dayton-Ring umgebaut, wodurch die Haltestellen unzugänglich sind. Es wurden jedoch in beiden Fällen Ersatzhaltestellen eingerichtet, welche die Buslinie 32 anfährt. Neben den Haltestellen werden die Geh- und Radwege saniert, der Fuß- und Radverkehr wird dafür verkehrssicher durch die Baustelle geführt. Eine Fahrbahn ist durch die Baumaßnahmen vorübergehend gesperrt.

Wie lange bleibt die Bürgermeister-Ackermann-Straße gesperrt?

Um die Baumaßnahmen möglichst schnell abzuschließen, wird die Sanierung der Straßendecke weitgehend am Wochenende zwischen dem 9. Juni ab 19 Uhr und dem 15. Juni bis 5 Uhr stattfinden. Die Fahrbahn wird an diesem Wochenende stadteinwärts zwischen der Kriegshaberstraße und der Haltestelle Dayton Ring komplett gesperrt sein. Der Fahrverkehr wird auf der Strecke über die Kriegshaberstraße, Neusässerstraße, den Kobelweg und die B17 umgeleitet. Der Fuß- und Radverkehr hingegen wird auf die gegenüberliegende Straßenseite verlagert. Auch die Linie 32 wird für die Baumaßnahmen umgeleitet: Der Bus fährt an dem betroffenen Wochenende über die Ulmer Straße, Landvogtstraße und Sommestraße. Die Fahrgäste werden gebeten die Fahrgastinformationen zu beachten.