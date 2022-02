Das sagen die LEW zum Stopp von Nordstream 2

Nordstream 2 ist gestoppt. Grund sind Sanktionen, die Deutschland aufgrund der russischen Ukraine-Politik erlassen hat. Scholz warf Putin vor, schwerwiegend gegen das Völkerrecht und das Abkommen von Minsk zu verstoßen. Putin breche mit der Charta der Vereinten Nationen und "mit allen völkerrechtlichen Vereinbarungen, die das Land in den vergangenen 50 Jahren eingegangen ist", meldet die Tagesschau.

Scholz kündigte für den Tagesverlauf weitere, mit mehreren Verhandlungspartner abgestimmte, Sanktionen an. Nun sei es an der internationalen Gemeinschaft, auf diese einseitigen, unverständlichen und ungerechtfertigten Handlungen des russischen Präsidenten zu reagieren, sagte er. „Eng abgestimmt, gut koordiniert und zielgerichtet, damit wir ein klares Signal an Moskau senden, dass solche Handlungen nicht ohne Konsequenz bleiben", zitiert die Tagesschau.

Die auf Eis gelegte Pipeline, die durch die Ostsee verlaufen wäre, hat dabei auch einen signifikanten Einfluss auf Bayerisch-Schwaben. Auf Anfrage unserer Redaktion erklärte Thomas Reitemann, Leiter Energiebeschaffung und Großkundenvertrieb bei den Lechwerken: „Als Reaktion auf die Nachricht haben die Preise für Strom und Gas an den Großhandelsmärkten bei bereits sehr hohem Niveau nochmals angezogen. Wir beobachten die weitere Entwicklung sehr genau. Die Lage an den Energiemärkten ist und bleibt angespannt.“

Unbeeinflusst bleibt nach Angaben der LEW dagegen die Energieversorgung für Bayerisch-Schwaben. Reitemann führte hierzu aus: „Wir gehen davon aus, dass die Versorgungssicherheit weiterhin gewährleistet ist. Das ist ein sehr wichtiges Thema, dass die Politik im Bund, aber auch der EU, in der kommenden Zeit genau im Fokus behalten muss.“