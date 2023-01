Das neue Porsche Zentrum Augsburg ist offiziell eröffnet

Grand Opening

Das neue Porsche Zentrum Augsburg ist eröffnet. Foto: B4BSCHWABEN.de

Seit 14. November haben die Sportwagen des Porsche Zentrum Augsburg ein neues Zuhause. „Mit der Eröffnung des neuen Porsche Zentrum Augsburg und dem Konzept ‚Destination Porsche‘ schlagen wir am neuen Standort ein noch spannenderes Kapitel Sportwagengeschichte auf“, sagt Geschäftsführer Wolfgang Döring.

Wolfgang Döring, Geschäftsführer des Porsche Zentrum Augsburg, begrüßt die Gäste. Foto: B4bSCHWABEN.de

Grand Opening des Porsche Zentrum Augsburg

Bei der offiziellen Einweihungsfeier am 19. Januar konnten sich zahlreiche Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft ihr eigenes Bild von „Destination Porsche" machen. Es ist das fünfte Autohaus in Deutschland, das das neue Retailkonzept umsetzt. Im alten Zentrum standen die Produkte im Vordergrund, im neuen ist der Kunde im Fokus, erklärt Alexander Pollich, CEO der Porsche Deutschland GmbH. „Sie fragen sich, ob es noch zeitgemäß ist in ein so großes Autohaus zu investieren? Bei Porsche ist die persönliche Begegnung mit unseren Kunden enorm wichtig, daher setzen wir weiterhin auf den stationären Handel“, betont Pollich.

Wolfgang Döring, Jörg Seitz, Alexander Pollich und Christian Kummer. Foto: B4BSCHWABEN.de

Neubau ist „klares Bekenntnis zur Region"

Seit dem ersten Spatenstich am 31. Juli 2021 ist in der Porschestraße 4 in Gersthofen – direkt gegenüber dem alten Porsche Zentrum – ein moderner Neubau mit einer weitläufigen Ausstellungsfläche und einer verdoppelten Werkstattkapazität entstanden. Rund 13 Millionen Euro hat die Seitz-Gruppe, zu der das Porsche Zentrum Augsburg gehört, in das neue Autohaus investiert. „Das Investment ist ein klares Bekenntnis zur Region, in der wir stark verwurzelt sind", äußert sich Jörg Seitz, Inhaber der Seitz Unternehmensgruppe. Für ihn sei der Augsburger Betrieb sein persönliches Highlight.

Das Grand Opening des Porsche Zentrum Augsburg. Foto: B4BSCHWABEN.de

Porsche Zentrum Augsburg gibt es seit 2007

Im Jahr 2007 war das erste Porsche Zentrum Augsburg eröffnet worden, das sich zu einem zentralen Anziehungspunkt für Porsche Fans aus der ganzen Region entwickelte. 2014 stieg dann die Familie Seitz aus dem Allgäu, zu der auch das Porsche Zentrum Allgäu gehört, mit ein.