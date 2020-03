Das ist der neue Operations-Leiter von Premium AEROTEC

Der Aufsichtsrat von Premium AEROTEC hat mit Wirkung zum 1. April einen neuen Bereichsleiter sowie Mitglied der Geschäftsführung berufen. Dr. Ulrich Weber tritt als Nachfolger von Dr. Jens Walla an. Letzterer habe eine neue Herausforderung innerhalb des Airbus-Konzerns wahrgenommen.

„Für seinen herausragenden Einsatz für Premium AEROTEC danke ich Jens Walla ganz außerordentlich“, sagt Thomas Ehm, der Vorsitzende der Geschäftsführung. „Er hat entscheidend dazu beigetragen, unsere Produktion nachhaltig zu stabilisieren und deutlich effizienter zu machen. Für seine neue Aufgaben wünsche ich ihm viel Erfolg und alles Gute.“

Dr. Ulrich Webers Werdegang

Der Nachfolger Wallas promovierte an der Universität Hannover im Fach Maschinenbau. Danach begann Weber seine berufliche Karriere im Jahr 1990 im Airbus-Werk in Hamburg. Dort was er sechs Jahre als Fertigungsingenieur tätig bevor er zum Leiter IT Strategy ernannt wurde. Dr. Ulrich Weber kann schon einige Führungspositionen bei Airbus vorweisen; unter anderem als Leiter des Airbus-Standorts in Hamburg. Auch verantwortete Weber ab 2006 den Aufbau der A320-Endfertigungslinie im chinesischen Tianjin. Nach Abschluss des Projekts zog es ihn allerdings wieder zu Airbus. Im Jahr 2010 wechselte Weber als Head of Centre of Excellence Freighter zur Airbus-Tochter Elbe Flugzeugwerke nach Dresden. Zwei Jahre später war er für den Aufbau der A320-Endfertigungslinie im US-amerikanischen Mobile zuständig, bevor er 2016 die Funktion als Chief Operating Officer beim Flugzeuglieferer PFW Aerospace übernahm.

„Ulrich Weber kennt unsere Branche wie kaum ein anderer. Ich bin sicher, dass er mit seiner enormen Erfahrung im Fertigungsbereich die fortwährende Optimierung der Produktion in unserem Unternehmen weiter voranbringen wird“, sage Thomas Ehm anlässlich der Ernennung.

Über Premium AEROTEC

Premium AEROTEC ist inzwischen ein Global Player innerhalb der Luftfahrtindustrie. Im Jahr 2019 erzielte der Airbus-Konzern einen Umsatz von zwei Milliarden Euro. Mit Standorten in Augsburg, Hamburg, Bremen, Nordenham und Varel in Deutschland sowie im rumänischen Braşov beschäftigt das Unternehmen insgesamt rund 9.000 Mitarbeiter.