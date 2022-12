Standortwechsel

Archivbild. Die Reitsportmesse Americana zieht von Augsburg nach Friedrichshafen um. Foto: B4BSCHWABEN.de

Nach der GrindTec hat mit der Americana eine weitere große Messe Augsburg verlassen. Nun ist eine neue Heimat am Bodensee gefunden. Weshalb der bisherige Veranstalter Afag hierfür dankbar ist.

Der amerikanische Traum vom Reiten hält 2023 Einzug in das internationale Vierländereck. Nachdem sich die Americana GmbH als Rechteinhaber und sportliche Leitung dazu entschlossen hat, einen neuen Standort für das Event für Western- und Freizeitreiten zu suchen, fiel die Wahl auf eine neue Partnerschaft mit den Messemachern vom Bodensee. „Wir freuen uns sehr, künftig auch die Messehauptstadt für Westernreiter zu sein und mit dieser neuen Veranstaltung unsere Kompetenzen im Pferdebereich nochmals auszubauen“, sagt Messechef Klaus Wellmann. Die Premiere der Americana in Friedrichshafen findet im kommenden Jahr vom 6. bis 10. September 2023 statt und wird im Zweijahresturnus durchgeführt, heißt es in einer Mitteilung.

So beurteilen die Projektleiter der Messe Friedrichshafen das Projekt

„Mit der Americana rückt eine zweite Fachmesse rund um Pferde und den Reitsport in unser Portfolio. Da sich diese beiden Formate jährlich abwechseln werden, fiebern Pferdefans fortan jedes Jahr einem Messebesuch am Bodensee entgegen“, freuen sich Projektleiterin Jana-Marie Roth und Senior-Berater Roland Bosch von der Messe Friedrichshafen. Ausschlaggebend für den Americana-Wechsel waren insbesondere infrastrukturelle Fragen am Standort Augsburg, eine angespannte Terminsituation, sowie eingeschränkte Wachstums-Möglichkeiten, meldet die Messe Friedrichshafen.

„Es war eine langjährige und erfolgreiche Zusammenarbeit am Standort Augsburg. Hierfür bedanken wir uns herzlich und wünschen alles Gute für die Zukunft im Messegeschäft“, so Sandra Quade und Joachim Bochmann von der Geschäftsführung der Americana GmbH.

So äußert sich die Afag zum Wechsel der Americana

Auch die Afag, als bisheriger Veranstalter der Americana, äußert sich dankbar: „Es war eine schöne Zeit, die wir mit der Americana in Augsburg erleben durften. Nun ist es an der Zeit zu neuen Ufern aufzubrechen, dafür wünschen wir viel Erfolg!“, erklären Henning und Thilo Könicke, die Geschäftsführer der Afag.