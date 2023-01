Jagen und Fischen leitet „Neustart“ der Messe Augsburg ein

Ausstellung

Die Messe Jagen und Fischen lockt jährlich tausende Besucher auf das Augsburger Messegelände. Foto: B4BSCHWABEN.de

Das Jahr 2023 wird für die Messe Augsburg wegweisend. Nach der Pandemie und dem Verlust großer Messenamen wird sich zeigen wie viel Anziehungskraft der Standort noch besitzt. Traditionell hat nun die Messe Jagen und Fischen den Saisonauftakt eingeläutet. Schon in den Morgenstunden war der Andrang am Eröffnungstag groß. Hunderte Besucher strömten daher durch die Eingangstüren der Schwabenhalle. Nach dem letzten Ausstellungstag sollen es dann ganze 25.000 Menschen gewesen sein, die von Stand zu Stand gezogen sind. Das prognostiziert zumindest Lorenz Rau, der als Geschäftsführer der Messe Augsburg auf reges Interesse hofft. Denn auch er weiß, dass die jüngsten Messeabgänge schmerzhaft sind.

Ist Jagen und Fischen 2023 der Beginn besserer Zeiten?

Angesprochen auf die Standortwechsel der Americana und GrindTec räumt Rau offen ein: „Die gesamte Messebranche musste zwei Jahre lang pausieren. Alle Veranstalter waren gezwungen die Handbremse anzuziehen, was nun Veränderungen mit sich bringt. Mit 2023 steht der Messestandort Augsburg vor einem Neustart, mit dem es nun hoffentlich wieder in ruhigere Fahrgewässer geht.“ Die Hoffnungen liegen dabei weiterhin in der Neuausrichtung der Afa als Teil eines Messe-Trios. Aber insbesondere ein Neuzugang soll sich zum Besuchermagnet etablieren. So bezeichnet Rau die Coiltech nämlich bereits als den „größten Portfoliogewinn“ für die Messe Augsburg. Das aber auch etablierte Veranstaltungen wie die Jagen und Fischen weiterhin funktionieren, zeigte sich an Tag Eins der Ausstellung.

Das gibt es auf der Jagen und Fischen 2023 zu sehen

Die Besucher erwarteten auf der Messe altbewährte Klassiker. Von Jagdhunden über Greifvögel bis zu lebendigen Aquarien ist daher wie gewohnt tierisch viel geboten. Aber auch das Jäger- und Anglerforum ist wieder Teil der Jagen und Fischen. Hier gab es die ersten Vorträge und Podiumsdiskussionen zur Eröffnung zu besuchen. Natürlich lässt sich auch wieder jegliche Ausrüstung in den verschiedensten Variationen finden. Ob Angelroute, Köder, Kleidung, Gewehre oder Messer – hier wird jeder Jäger und Angler fündig. Als thematischer Schwerpunkt der Messe wurde für dieses Jahr der Wald gewählt. Daher gibt es zwei Biotope zu bestaunen, welche den grünen Lebensraum in den Hallen abbilden. Insgesamt sind es rund 300 Aussteller, die darauf hoffen bis zum Sonntag zahlreiche Geschäfte abzuschließen.