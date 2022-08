Coworking Space WORQS erweitert Büroflächen und Nutzungsmöglichkeiten

Coworking

Die neuen Arbeitsflächen von WORQS bieten den Coworkern verschiedene Nutzungsmöglichkeiten an. Foto: Rico Grund

Die bestehenden Coworking- und Büroflächen wurden im WORQS Augsburg ausgebaut. Für wen ein solcher Arbeitsplatz in Frage kommt und wie die Zukunft des Unternehmens in Augsburg aussieht.

Ab sofort stehen Pendlern, Unternehmen, Startups und Selbstständigen im WORQS Augsburg in der Steinernen Furt nach einer Umbauphase neue Coworking- und Büro-Flächen zur Verfügung. Die bisherigen Flächen wurden aufgrund der gestiegenen Nachfrage um 300 Quadratmeter erweitert, sodass diese nun ausreichend Platz für Arbeit und Meetings bieten.

Ein Arbeitsplatz für jedermann Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

In den vergangenen zwei Jahren hat sich die Welt des Arbeitens verändert. Coworking Spaces werden vermehrt genutzt. Dies sogar oft als dritter Arbeitsort zwischen Firmenbüro und Homeoffice. Nicht nur für Pendler, die wohnortnah arbeiten möchten, bieten sie sich an. Auch Selbstständige, Startups, kleine Unternehmen, Freelancer und Studierende können solche Orte buchen. Das WORQS Augsburg bietet seit Juli 2021 auf drei Stockwerken insgesamt zwölf Büros sowie einige Fix- und Flex Desk Arbeitsplätze auf 600 Quadratmeter Fläche an.

Individuelle Nutzungsmöglichkeiten Anzeige Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Derzeit sind im WORQS Augsburg über 70 Firmen aus der Region aktiv. „Die WORQS-Infrastruktur passt sich an die Bedarfe der Nutzer flexibel an – vom Briefkasten über einzelne Tische bis hin zum Büro mit kurzen, flexiblen Laufzeiten“, erläutert Tobias Kollewe, CEO der cowork AG, die das WORQS-Konzept entwickelt hat und Coworking Spaces in Deutschland betreibt. Zudem gibt es ein Café, das ebenfalls als Coworking Area genutzt werden kann.

Standorterweiterung geplant

Die neuen Flächen wurden bereits vor der Eröffnung angefragt. Daher wird darüber diskutiert, ob ein weiterer WORQS-Standort im Großraum Augsburg eröffnet werden soll. „Wir möchten der wachsenden Nachfrage nach einem professionellen Arbeitsumfeld weiter Rechnung tragen. Die Erweiterung der Coworking-Flächen in Lechhausen ist dabei ein erster Schritt. Perspektivisch werden noch weitere Standorte im Raum Augsburg folgen“, erklärt Tobias Kollewe. Dadurch soll ein Satellitennetzwerk entstehen, wie es nach eigenen Angaben bereits bei anderen WORQS-Standorten in Aachen und Umkreis der Fall ist. Dort haben die Nutzer durch die vielen Spaces die Möglichkeit, auch außerhalb ihres Stamm-Standortes zu arbeiten.