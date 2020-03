Coronavirus wirkt sich deutlich auf regionale Wirtschaft aus

Die Auswirkungen des Coronavirus auf die deutsche Wirtschaft sind jetzt schon deutlich spürbar: Veranstaltungen und Messen werden abgesagt, Lieferketten sind unterbrochen, Mitarbeiter werden in Quarantäne geschickt. Eine aktuelle IHK-Mitgliederumfrage zeigt, welche Folgen die Corona-Krise für die heimische Wirtschaft hat. Deutschlandweit wurden über 10.000 Unternehmen befragt, 220 davon in Schwaben. Diese Unternehmen sind laut IHK Schwaben bezogen auf die Branchen und Betriebsgrößten repräsentativ für die Grundgesamtheit aller schwäbischen Unternehmen.

Auswirkungen des Coronavirus

60 Prozent aller Unternehmen sind vom Coronavirus betroffen. Besonders zu spüren sind die wirtschaftlichen Auswirkungen im Gastgewerbe, der Reisewirtschaft und der Industrie. Mehr als jedes zweite Unternehmen erwartet im Jahr 2020 einen Rückgang seines Umsatzes als Folge des Coronavirus.

Am häufigsten spürbar werden die Auswirkungen durch die Absage von Messen und Veranstaltungen, Einschränkungen der Reisetätigkeit und den Rückgang der Endnachfrage sein. 80 Prozent haben Maßnahmen zum Mitarbeiterschutz eingeleitet: Bereitstellen von Hygieneartikeln, weniger Reisetätigkeiten und die Nicht-Teilnahme an Messen und Veranstaltungen. Der höchste Bedarf an Informationen zeigt sich bei der Lohnerstattung, dem Umfang mit Verdachtsfällen und der Erstellung eines betrieblichen Pandemieplans.

Aktuelle Maßnahmen der Politik

Von der Politik sind bereits aktuelle Maßnahmen ergriffen worden, um die deutschen Unternehmen in der Krise zu unterstützen.

Kurzarbeitergeld

Absenkung des Quorums der von Arbeitsausfall betroffenen Beschäftigten im Betrieb auf bis zu 10 Prozent

teilweiser oder vollständiger Verzicht auf Aufbau negativer Arbeitszeitsalden

Kurzarbeitergeld auch für Leiharbeitnehmer

vollständige Erstattung der Sozialversicherungsbeiträge durch die Bundesagentur für Arbeit

Mit einem Paket von Maßnahmen soll die Liquidität von Unternehmen verbessert werden.

Die Gewährung von Stundungen wird erleichtert.

Vorauszahlungen können leichter angepasst werden.

Auf Vollstreckungsmaßnahmen (z. B. Kontopfändungen) beziehungsweise Säumniszuschläge wird bis zum 31. Dezember 2020 verzichtet, solange der Schuldner einer fälligen Steuerzahlung unmittelbar von den Auswirkungen des Corona-Virus betroffen ist.

Milliarden-Schutzschild für Betriebe und Unternehmen

Mit neuen und im Volumen unbegrenzten Maßnahmen zur Liquiditätsausstattung sollen Unternehmen und Beschäftigte geschützt werden.

Stärkung des Europäischen Zusammenhalts

Die Bundesregierung begrüßt die Idee der Europäischen Kommission, für eine „Corona Response Initiative“ mit einem Volumen von 25 Milliarden Euro. Sie begrüßt ebenfalls die Ankündigung der europäischen Bankenaufsicht, bestehende Spielräume zu nutzen, damit Banken weiter verlässlich Liquidität an die Wirtschaft geben können sowie die gestern angekündigten Maßnahmen der Europäischen Zentralbank zur Bereitstellung von Liquidität für Banken.

IHK Schwaben: Keine Arbeits- und Ausbildungsplätze dürfen verloren gehen

Die IHK Schwaben will sich dafür einsetzen, dass kein Unternehmen durch die Auswirkungen des Coronavirus in Insolvenz geht und keine Arbeits- und Ausbildungsplatz verloren gehen. „Wir sind mit der generellen Richtung der Politik zufrieden, aber noch nicht mit der Geschwindigkeit“, so Lucassen. „Bei vielen kleineren Unternehmen geht es um Tage, vielleicht Wochen, bis ihnen der Sauerstoff ausgeht. Daher müssen die Hilfspakete umgehend die Unternehmen erreichen“, betont Lucassen. „Wir setzen alles daran, die Schmerzen für unsere Unternehmen zu minimieren“, verspricht Lucassen.