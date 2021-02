Corona-Maßnahmen Augsburg: Das ändert sich

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden dieser Anzeige! Wir verwenden einen Drittanbieterdienst, um Anzeigen darzustellen, die möglicherweise Daten über Ihre Aktivität sammeln. Bitte überprüfen Sie die Details und akzeptieren Sie den Dienst, um diese Anzeige zu sehen. Dieser Inhalt darf aufgrund von Trackern, die dem Besucher nicht bekannt gegeben werden, nicht geladen werden. Der Website-Eigentümer muss die Website mit seinem CMP einrichten, um diesen Inhalt in die Liste der verwendeten Technologien aufzunehmen. Mehr Information Akzeptieren powered by Usercentrics Consent Management Platform

Die Corona-Lage in der Stadt Augsburg entspannt sich derzeit. Oberbürgermeisterin Eva Weber zeigte sich erleichtert, dass die aktuelle Inzidenz mit etwa 60 auf dem bundes- beziehungsweise bayernweiten Durchschnitt liege. Dennoch erklärte sie, befände sich die Politik – auch in Augsburg – derzeit ein einem Dilemma. Einerseits liege es im Fokus Existenzen zu sichern, andererseits soll aber auch das Gesundheitssystem vor Überlastung geschützt werden. Inmitten dieses Spagates sprach Weber der bayerisch-schwäbischen Wirtschaft Hoffnung zu: „Wir vollziehen die Nöte der Unternehmer nach.“ Dem folgend erklärte sie dann die Öffnungsstrategie, die sie fahren möchte.

Derzeit liege die Inzidenz in Augsburg derart niedrig, dass darüber beraten werde, so Weber, die Maskenpflicht in der Innenstadt teilweise aufzuheben. So müssten Masken nur noch an stark frequentierten Orten getragen werden. Dennoch erklärte sie, dass die Stadt das Infektionsgeschehen weiterhin wachsam im Auge behalten werden. Gerade auch was Corona-Mutationen betrifft. Derzeit sei die britische Variante bereits in Augsburg angekommen. Die südafrikanische und brasilianische Mutation sei unterdessen noch nicht nachgewiesen worden. An welchen Orten die Maskenpflicht dann nur noch eingeschränkt gilt, werde, so Weber, noch bekannt gegeben.

Wie von Bund und Ländern beschlossen, wird der zweite Lockdown – auch in Augsburg – verlängert. Das neue Ende ist derzeit auf den 07. März angesetzt. Dennoch gibt es Ausnahmen. Ab dem 22. Februar werden Friseure in der Stadt Augsburg wieder öffnen dürfen. Dies allerdings nur unter strengen Hygieneauflagen. Für andere Geschäfte verkündete Eva Weber dagegen noch keine Aussicht auf eine frühere Öffnung. „Die Zeit der Schließungen wird weitergehen“, unterstrich sie.