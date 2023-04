Commerzbank Augsburg: Die Unsicherheit bei Unternehmern bleibt

Bilanz

Von links: Stefan Vottner, Frank Humbach und Helmut Grob. Foto: Michael Ermark / B4BSCHWABEN.de

Frank Humbach, Niederlassungsleiter Firmenkunden, Stefan Vottner, Regionsleiter Unternehmerkunden und Helmut Grob, Regionsleiter Private Banking & Wealth Management zeigen sich positiv. Und das obwohl die Stimmung besonders bei den Firmenkunden der Commerzbank Augsburg momentan eher zurückhaltend ist. Aber alle drei sind sich einig: Es gibt Grund zur Hoffnung.

Lieferengpässe trüben die Stimmung ein

Seit der Corona-Pandemie sind gestörte Lieferketten ein fester Bestandteil des Wirtschaftens in der Region. Ein daran angepasstes Verhalten der Unternehmer der Region beobachtet deshalb auch die Commerzbank. „Durch die Pandemie sind viele Unternehmer gut auf Krisensituationen eingestellt“, erklärt Vottner und erläutert weiter, dass das Kreditvolumen 2022 bei kleinen und mittleren Unternehmen gestiegen sei. Investitionen wurden daher eher in Lager gesteckt – bei Maschinenparks sind die Firmen aus Bayerisch-Schwaben bislang zurückhaltend.

Insolvenzwelle bleibt aus

Dennoch zeichnet sich nach Einschätzung der Commerzbank ein sprichwörtliches Licht am Ende des Tunnels ab. Alle drei Experten sind sich einig, dass sich die Lage der Wirtschaft bis spätestens im Sommer deutlich aufhellen wird. Denn insgesamt ist die befürchtete Insolvenzwelle bislang ausgeblieben. Nach Einschätzung der Commerzbank Augsburg bleibt dies zunächst auch so. Um künftigen Krisen – vor allem in Sachen Energie – gewachsen zu sein, beobachten die Experten dabei bestimmte Investitions-Trends. Ganz konkret beschäftigen sich etwa viele Unternehmer vermehrt damit, in PV Anlagen auf den eigenen Hallendächern zu investieren. Damit soll eine gewisse Energie-Autarkie erreicht werden. Außerdem überlegen manche Unternehmer ganz bewusst Ressourcen nach Deutschland zurückzuholen, um weniger vom Ausland abhängig zu sein. Insgesamt scheint sich ganz generell auch in internationalen Beziehungen einiges zu tun. Die Commerzbank Augsburg rechnet damit, dass China in Zukunft skeptischer gesehen wird, die USA und die EU dafür neue Potentiale bieten werden.