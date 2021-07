Christiani Kompetenzzentrum in Landsberg: So sieht es dort aus

Auf einer Fläche von rund 1.500 Quadratmetern präsentiert das Unternehmen Christiani in Landsberg am Lech seine Lösungen für die technische Aus- und Weiterbildung. Neben den Standorten Rheine/Westfalen und Berlin sollen damit auch Kunden in Süddeutschland die Möglichkeit erhalten, Lehrsysteme und Fachräume vor Ort zu testen und sich dabei beraten zu lassen.

Christiani eröffnet Kompetenzzentrum in Landsberg

Im neuen Kompetenzzentrum finden sich komplett eingerichtete Ausbildungswerkstätten für die Bereiche Metalltechnik, Fahrzeugtechnik und Sanitär-, Heizung-, Klimatechnik wie Fachräume für Steuerungs-, Elektro- und Automatisierungstechnik. Dazu zählen auch das MakerSpace, ein Raum für co-kreatives Arbeiten, sowie Anwendungen mit Virtual und Augmented Reality. Neben den Ausstellungsflächen verfügt das Kompetenzzentrum über zwei Seminarräume und ein offenes Auditorium, das für Veranstaltungen mit bis zu hundert Personen genutzt werden kann.

Zudem werden im Kompetenzzentrum auch Fortbildungen, Seminaren und Schulungen stattfinden. Für Lehrer und Ausbilder soll es kostenlose Produktschulungen geben. Aber auch Train-the-Trainer-Kurse, technische Seminare sowie Workshops, Lehrgänge und Aufstiegsfortbildungen speziell für ausbildendes Personal gehören zum Programmangebot.