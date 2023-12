CHE-Ranking:  Spitzenplätze für Wirtschafts-Studiengänge der Universität Augsburg

Auszeichnung

An der Universität Augsburg. Foto: B4BSCHWABEN.de

Das Ranking, basiert auf einem bundesweiten Vergleich von Studiengängen und -Bedingungen des Centrums für Hochschulentwicklung, welches CHE abgekürzt wird und des Zeit-Verlags. Nach dieser Bewertung schnitten zwei Wirtschaftswissenschaftliche Studiengänge der Universität Augsburg sehr gut ab.

Die Reaktion der Universität Augsburg

„Die enge Verzahnung von Forschung und Lehre sowie das große Engagement von Lehrenden und Studierenden schlägt sich in sehr guten Ergebnissen im CHE-Ranking unserer Masterstudiengänge nieder“, erklärt Prof. Dr. Robert Nuscheler, Dekan der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät. „Nach den ebenfalls sehr guten Bewertungen unserer Bachelor-Studiengänge vor einem halben Jahr ist dies eine schöne Bestätigung unserer Arbeit. Für den unermüdlichen Einsatz zur Verbesserung der akademischen Ausbildung danke ich allen Beteiligten recht herzlich.“

„Die vorliegenden Ergebnisse des CHE-Rankings freuen uns sehr. Sie zeigen uns, dass unsere anhaltenden Bemühungen für eine kontinuierliche Verbesserung unserer Studiengänge im Sinne unserer Studierenden zielführend sind. Wir sehen uns darin bestärkt, den hier eingeschlagenen Weg weiterzugehen, um unsere Studiengänge an neue Herausforderungen kontinuierlich anzupassen“, sagt Studiendekanin Prof. Dr. Jennifer Kunz. „Die Ergebnisse entsprechen auch dem Leitmotiv der Fakultät. Forschend machen wir neue Gebiete zugänglich. In der Lehre eröffnen wir unseren Studierenden verschiedene Welten und befähigen sie, diese mutig zu erschließen.“

Welche Aspekte wurden im Ranking gewichtet?

Überdurchschnittlich gut bewerteten die für das Ranking befragten Studierenden die Betreuung durch Lehrende an der Universität Augsburg, das Lehrangebot, die Organisation des Studiums und ihre allgemeine Studiensituation im Master an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät. So schätzten die Befragten die vielfachen Möglichkeiten der individuellen Schwerpunktsetzung, die inhaltliche Passung von Veranstaltungen innerhalb eines Moduls sowie die Unterstützung, die sie bei der Vorbereitung und Begleitung eines Auslandsaufenthaltes erhielten. Spitzenplatzierungen erzielte der BWL-Master außerdem bei den Veröffentlichungen und der Anzahl der betreuten Promotionen pro Professor.

Die Masterstudiengänge: Master Economics & Public Policy

Der Masterstudiengang Economics and Public Policy beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit der Rolle des Staates in Marktinteraktionen und untersucht, wann Staatseingriffe in das Marktgeschehen erforderlich sind. Er widmet sich auch der Frage, welche wirtschafts- oder sozialpolitischen Maßnahmen das bestmögliche Marktergebnis sicherstellen. Wichtige Anwendungsbereiche sind dabei bedeutende Zukunftsthemen wie beispielsweise Klima-, Umwelt, Gesundheits-, Sozial- und Finanzpolitik, die auch die Forschungsschwerpunkte des Instituts für Volkswirtschaftslehre bilden.

Die Studenten lernen das Handwerkszeug, um volkwirtschaftliche Fragestellungen und Probleme zu analysieren und zu lösen. Am Ende Ihres Masterstudiums sind sie in der Lage, selbstständig Analysen anzufertigen und sowohl Politikoptionen als auch Lösungen für volkswirtschaftliche Thematiken zu entwickeln. Das konsequente Kleingruppenkonzept erlaubt ein hohes Maß an Interaktion sowie Lehre, die sich am aktuellen Forschungsstand orientiert.

Master Betriebswirtschaftslehre

Der Masterstudiengang Betriebswirtschaftslehre erlaubt eine individuelle Profilbildung in den verschiedenen Bereichen unter Berücksichtigung aktueller Themenschwerpunkte in den Querschnittsbereichen Nachhaltigkeit, Gesundheitswesen und Digitalisierung. Die Lehre ist durch ein umfangreiches Angebot unterschiedlicher Lehrformen gekennzeichnet, die neben klassischen Vorlesungen und Seminaren zum Beispiel auch Cap Stone Projekte mit forschungspraktischer, praxisnaher Ausrichtung und Lehrformate im Flipped Classroom Format umfassen. Die Studierenden erlangen in diesem Masterstudium das Wissen und die Kompetenzen, um sowohl als Fach- als auch als Führungskraft den angestrebten Karriereweg erfolgreich beschreiten zu können.