bvik startet mit neuer Geschäftsführerin ins Jahr

Der bvik – der Industrie-Verband für Kommunikation und Marketing, hat der positiven Verbandsentwicklung der vergangenen Jahre Rechnung getragen und seit dem 1. Januar eine hauptamtliche Geschäftsführerin eingesetzt. Das ehemalige Vorstandsmitglied Ramona Kaden wird ab sofort die Geschicke des größten B2B-Marketing-Verbands der DACH-Region leiten. Damit baut der 2010 gegründete bvik seine professionellen Strukturen weiter aus, um den gestiegenen Anforderungen gerecht zu werden.

B2B-Expertin als Geschäftsführerin

Nach einem erneut intensiven Verbandsjahr mit 28 Weiterbildungsveranstaltungen und einem Mitgliederzuwachs hat sich der bvik-Vorstand dazu entschlossen, die Geschäftsstelle mit einer hauptamtlichen Geschäftsführung zu verstärken. Für den bvik-Vorstandsvorsitzenden Kai Halter war diese Entscheidung angesichts der Größe des Verbands mit rund 1200 aktiven B2B-Marketern ein logischer Schritt: „Um unsere Mission, die B2B-Kommunikation in einem immer komplexer werdenden Umfeld weiter zu professionalisieren, ist es unerlässlich, dass neben den ehrenamtlich tätigen Vorständen ein weiterer Branchenkenner das operative Geschäft des Verbandes leitet und strategisch ausbaut. Es freut uns sehr, dass wir mit Ramona Kaden eine ausgewiesene B2B-Expertin für die neue Position als Geschäftsführerin gewinnen konnten. Durch ihre langjährige Erfahrung und ehrenamtliche Tätigkeit für den bvik kennt sie die Belange der Mitglieder und weiß genau, worauf es bei der Gestaltung und Weiterentwicklung der Verbandsangebote ankommt.“

Starkes Netzwerk und werthaltige Mitgliederangebote

Ramona Kaden ist bereits über 20 Jahre in verschiedenen leitenden Funktionen der Marketing- und Kommunikationsbranche tätig. Zuletzt bekleidete sie verschiedene Positionen innerhalb der Star Cooperation Gruppe, unter anderem als Geschäftsführerin der Star Publishing GmbH. Als Verfechterin professioneller Industriekommunikation ist sie Gründungsmitglied des bvik und war fast zehn Jahre Vorstandsmitglied des Verbandes.

Ramona Kaden freut sich auf die neuen Aufgaben und Herausforderungen als Geschäftsführerin des bvik: „Unsere Mitglieder stehen angesichts der schnell voranschreitenden digitalen Transformation und sich ständig wandelnden Märkten vor großen Herausforderungen. Der bvik bietet ein starkes Netzwerk, um sich diesen Aufgaben gemeinsam zu stellen. Die Professionalisierung der B2B-Kommunikation in all ihren Facetten wird wichtiger denn je. Ich freue mich, in meiner neuen Funktion meinen Beitrag zu leisten, um ein weiteres Wachstum zu gewährleisten und das einzigartige und werthaltige Mitgliederangebot weiter auszubauen.“