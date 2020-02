Businessplan Wettbewerb Schwaben 2020: Die Sieger

Jedes Jahr prämiert BayStartUP die besten Tech-Startups aus Südwestbayern. 2020 kommen die Sieger überwiegend aus Stadt und Landkreis Augsburg. Den ersten Platz sichert sich Rooffox mit einer Schneidemaschine für Dachbahnen. Dadurch werden körperliche und zeitliche Belastungen von Dachdeckern wesentlich minimiert. Auf Platz zwei wählt die Jury qbilon: Das Startup schafft durch seine Plattform schnell und automatisiert einen Überblick über die gesamte IT-Landschaft in Unternehmen. FarmAct erreicht mit seiner Datenmanagement-Software für Landwirte den dritten Platz.

„Wir haben in dieser Wettbewerbssaison Einreichungen aus allen Teilen Bayerisch-Schwabens erhalten. Die Schwerpunkte in diesem Jahr lagen auf den Themen Robotik, IKT und Dienstleistungen. Die Konzepte der Teams sind vielversprechend, von einigen Teilnehmern werden wir sicher noch am Markt hören. Mit dem Businessplan Wettbewerb Schwaben wollen wir ihnen ein Sprungbrett für ihre weitere Entwicklung bieten“, sagt Fabian Brunner, Leiter des Businessplan Wettbewerbs Schwaben.

Die Sieger im Businessplan Wettbewerb Schwaben 2020

Der zweite Platz ging an das Startup qbilon. Foto:Foto: Digitales Zentrum Schwaben (DZ.S) - IT-Gründerzentrum GmbH

Platz 1: Rooffox

Der Flat Roof Fox der Rooffox UG aus Augsburg übernimmt das Schneiden von Dachbahnen auf Flachdächern. Wiederkehrende Schneidvorgänge können einfach eingestellt und automatisiert werden. Im Vergleich zum Schnitt per Hand entfallen etliche Arbeitsschritte. Mit einem Gewicht von unter 25 kg und durch zwei Räder ist die Maschine auf dem Dach flexibel einsetzbar. Die körperliche Belastung der Arbeiter wird stark reduziert, Fachkräfte können für andere Arbeiten eingesetzt werden. Durch die Zeitersparnis von über 70 % amortisieren sich die Anschaffungskosten schnell.

Gewinner des Businessplan Wettbewerb Schwaben ist das Startup Rooffox. Foto: Digitales Zentrum Schwaben (DZ.S) - IT-Gründerzentrum GmbH

Platz 2: qbilon

qbilon ist eine Software aus Augsburg, die den zuständigen Mitarbeitern einen Überblick für ihre IT-Transformation bietet. Dadurch werden Kosten reduziert und gleichzeitig die Agilität und Ausfallsicherheit der IT erhöht. Um das zu ermöglichen, erstellt qbilon automatisiert eine Landkarte der gesamten Unternehmens-IT und bietet so ein Überblick über vorhandene Server, Programme und wie diese zusammenhängen. Aufbauend auf diesen Informationen können IT-Verantwortliche in qbilon individuelle Analysen und Auswertungen für ihr Unternehmen erstellen.

Den dritten Platz belegte FarmAct. Foto: Digitales Zentrum Schwaben (DZ.S) - IT-Gründerzentrum GmbH

Platz 3: FarmAct

FarmAct aus Augsburg bietet Landwirten eine zentrale Datenmanagement-Software (Farm-Management-System). In FarmAct können Landwirte ihr Büro digitalisieren und Daten direkt von Maschinen, Softwaresystemen aller Art sowie durch manuelle Eingabe erfassen. Mit der zentralen Erfassung aller betriebsrelevanten Daten werden Planungen, Analysen, Vorhersagen und Berichte für staatliche Kontrollorgane im richtigen Format erstellt.

Mehr zum Businessplan Wettbewerb

Der Businessplan Wettbewerb Schwaben ist für teilnehmende Startups Unterstützung und Sprungbrett zugleich. So dient er beispielsweise Kapitalgebern als Orientierung für die Startup-Bewertung. Der besondere Fokus liegt auf dem Feedback der Jurymitglieder auf die Geschäftskonzepte. Erfahrene Unternehmerbewerten alle Einreichungen und geben schriftliches Feedback. Der Businessplan Wettbewerb Schwaben ist mit insgesamt 2.250 Euro dotiert. Die Preisverleihung fand im Rahmen eines Networking-Events für Startups, angehende Gründer, Investoren und Freunde der Gründerszene in Augsburg statt. Startups aus Bayerisch-Schwaben und Landsberg am Lech können im Münchener Businessplan Wettbewerb noch weiter an ihren Geschäftskonzepten feilen.

Insgesamt haben innovative Unternehmen bei den Businessplan Wettbewerben von BayStartUP in drei Wettbewerbs-Phasen die Chance, sich mit ihren Geschäftskonzepten zu bewerben. Jede Wettbewerbsphase hat andere Schwerpunkte und stellt neue Anforderungen an die Teams. Ein Neueinstieg in den Wettbewerb ist jederzeit möglich.