Bunter Kreis Augsburg: Mercedes übergibt A-Klasse

Das Los hat entschieden: Der Hauptgewinn aus der diesjährigen Dankeschön-Verlosung des Bunten Kreises geht nach Aichach. Die glückliche Gewinnerin Rosa Maria Ehrentreich konnte nun ihren Preis, eine neue Mercedes-Benz A-Klasse, entgegennehmen.

Jedes Jahr ruft der Bunte Kreis in der Vorweihnachtszeit die Menschen in Augsburg und Umgebung dazu auf, für die Unterstützung schwerstkranker Kinder und ihrer Familien zu spenden. Die Beteiligung war auch 2021 überwältigend, heißt es in einer Mitteilung: Aus 11.352 Losen wurden unter Aufsicht eines Notars die glücklichen Gewinnerinnen und Gewinner gezogen. 77 Preise im Gesamtwert von rund 48.000 Euro wurden dafür von Unternehmen aus der Region gestiftet. Neben der Mercedes-Benz Niederlassung Augsburg gehören zu den Sponsoren: Die Sparkasse Schwaben-Bodensee, Lechwerke, BTG-Gruppe, FC Augsburg, fly-tech IT, Weitzmann Uhren, Söll Gerüstbau, Lusini Deutschland, Einrichtungshaus Segmüller, Lober Immobilienverwaltung sowie das Brauhaus Riegele und die Alte Silberschmiede.

Das sagt die Hauptgewinnerin zu Ihrem Preis

Der Hauptgewinn, eine Mercedes-Benz A-Klasse, geht in diesem Jahr an Rosa Maria Ehrentreich aus Aichach: „Das ist einfach unglaublich, ich bin überwältigt“, sagt die glückliche Gewinnerin, die den Bunten Kreis schon mehrfach unterstützt hat. Admir Tutic, Serviceleiter der Mercedes-Benz Niederlassung Augsburg, überreichte der Gewinnerin den Schlüssel zu ihrem Hauptpreis. „Mir ist es eine besondere Freude, eine so sinnvolle Institution wie den Bunten Kreis zu unterstützen. Gerade die vielen kranken Kinder und deren Familien brauchen unsere Zuwendung und Unterstützung“, sagte Tutic. Er hob dabei vor allem das ganzheitliche Konzept des Bunten Kreises hervor: „Mich beeindruckt, mit wie viel Herzblut die Mitarbeiter die betroffenen Familien begleiten und unterstützen.“

Der Bunte Kreis dankt den Sponsoren

Astrid Grotz vom Vorstand der Stiftung Bunter Kreis würdigt das soziale Engagement der Sponsoren: „Ich bedanke mich von Herzen bei allen Firmen, die diese Verlosung überhaupt erst möglich gemacht haben. Wir freuen uns, dass die Menschen, die uns unterstützen, auf diese Weise stellvertretend für alle Spender etwas zurückbekommen.“