Blue Advisory startet Spendenaktion für Bunten Kreis

Zusammen mit den Mitarbeitern entschied sich die Blue Advisory GmbH aus Augsburg dieses Jahr, auf Weihnachtsgeschenke für Kunden zu verzichten und stattdessen das Geld an eine soziale Einrichtung in der Region zu spenden. Deshalb überreichte Geschäftsführer Dr. Matthias Walter auf dem Gelände des Therapiezentrums Ziegelhof einen Scheck über 3.000 Euro an Astrid Grotz, Vorstand der Stiftung Bunter Kreis.

„Im Alltag gehen Schicksale von chronisch kranken Kindern und deren Familien oft unter. Im Therapiezentrum Ziegelhof, welcher sich nur wenige Minuten von unserem Bürogebäude entfernt befindet, gibt der Bunte Kreis den Betroffenen durch ein vielfältiges professionelles therapeutisches und pädagogisches Angebot neue Hoffnung. Mit unserer Weihnachtsspende wollen wir einen kleinen Beitrag dazu leisten, weitere Lichtblicke im Ziegelhof entstehen zu lassen.“, begründet Dr. Walter die Spende für den Bunten Kreis.

Über die Verwendung der Spende hat Astrid Grotz bereits eine ganz konkrete Vorstellung. „Wir sind sehr dankbar, dass mit dem Beitrag der Blue Advisory GmbH die Anschaffung eines dringend benötigten weiteren Therapiepferdes möglich wurde. Frodo Blue wird die Herzen der Kinder im Sturm erobern,“ freut sie sich.

„Nachdem einige unserer Kunden aus dem karitativen Bereich kommen, haben unsere Berater viele Berührungspunkte mit sozialen Projekten. Diese Erfahrungen haben uns bestärkt, kontinuierlich sowie zielgerichtet zu spenden und uns für die gute Sache einzusetzen“, erklärt Dr. Walter die Spendenbereitschaft der Blue Advisory GmbH und ergänzt: „Als Sponsor von lokalen Sportvereinen, mit freiwilliger Kompensation von Geschäftsreisen sowie Spenden an die Deutsche Welthungerhilfe e.V. tragen wir seit Jahren einen kleinen Teil dazu bei, das gesellschaftliche Zusammenleben sowie den Klimaschutz zu fördern.“