Böwe Systec mit „Qualität – Made in Augsburg“ ausgezeichnet

Böwe Systec wurde durch die Stadt Augsburg mit einer Anerkennungsurkunde für „Qualität – Made in Augsburg“ gewürdigt. Diese wird dabei ausschließlich an ausgewählte Unternehmen vergeben, die mit ihrer Kreativität und Innovationsleistung zur Zukunftssicherung des Wirtschaftsstandortes Augsburg beitragen sollen. Böwe Systec-Personalleiter Stefan Kooss nahm die Auszeichnung bei einem Festakt im Fürstenzimmer des Rathauses von Oberbürgermeister Kurt Gribl und der Zweiten Bürgermeisterin Eva Weber entgegen.

Augsburger Branchenspektrum soll widergespiegelt werden

Insgesamt sechs Mal vergab die Stadt Augsburg vergangenes Jahr die Auszeichnung „Qualität – Made in Augsburg“. Die Preisträger sollen dabei die ganze Bandbreite des Branchenspektrums der Augsburger Wirtschaft widerspiegeln. Bewusst wurden deswegen Firmen nominiert, die als Teil einer Spezialbranche vielleicht nur kleineren Zielgruppen bekannt sind. „Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um ein Startup oder ein Traditionsunternehmen handelt. Bei der Auswahl der Unternehmen steht für uns vor allem die Qualität im Vordergrund“, erläuterte Oberbürgermeister Gribl die Nominierungen.

Zusammen mit Böwe Systec wurden insgesamt elf weitere Augsburger Unternehmen geehrt. Die Stadt Augsburg möchte damit ihre Wertschätzung für ihr wirtschaftliches Engagement und für ihre außerordentliche Produkt- und Dienstleistungsqualität ausdrücken. „Es geht darum, den Produktionsstandort Augsburg für die Zukunft zu sichern“, betonte deswegen Eva Weber.

Über Böwe Systec

Böwe Systec ist heute ein global aktives Automatisierungsunternehmen für zahlreiche Branchen. Rund 1.000 Mitarbeiter sind in drei europäischen Entwicklungs- und Produktionsstandorten sowie in über 20 Tochtergesellschaften in aller Welt beschäftigt. Das weltweite Unternehmen hat aber sein Zentrum in Süddeutschland – am Hauptsitz von Böwe Systec in Augsburg. Hier haben Max Böhler und Ferdinand Weber im Jahr 1945 das Unternehmen gegründet. In den vergangenen Jahrzehnten hat sich jedoch viel verändert: Die Firma entwickelte sich zwischenzeitlich zum Global Player im Bereich intelligenter Automatisierungslösungen. Diese Position verdanke Böwe Systec vor allem seinen hochqualifizierten Mitarbeitern. Rund 300 davon sind in der Augsburger Zentrale tätig. Personalleiter Stefan Kooss erklärte deswegen: „Deshalb ist das, was hier als ,Qualität – Made in Augsburg‘ ausgezeichnet wird, ein Verdienst des ganzen Teams – in Augsburg und auf der ganzen Welt.“

Über „Qualität – Made in Augsburg“

Die Verleihung der Urkunde „Qualität – Made in Augsburg“ findet seit 2014 statt. Beim Auswahlprozess der Unternehmen werden verschiedene Kriterien berücksichtigt. Dazu gehören etwa die Begehrtheit der Produkte oder Dienstleistungen, die Innovationsleistung, eine Strahlkraft über die Region hinaus oder auch die Ausgefallenheit der Produkte oder des Unternehmens.