Bobinger Wertachklinik saniert seine Zentrale Notaufnahme

Umbaumaßnahmen

Von links: Jürgen Lindl, Notfallsanitäter, und Marcel Kraus, Notfallsanitäter in Ausbildung, besichtigen mit Dr. Marleen Pfeiffer, Ärztliche Direktorin und Leiterin der Zentralen Notaufnahmen der Wertachkliniken, eines der frischsanierten Untersuchungs- und Behandlungszimmer. Foto: Wertachkliniken

Bis zum Neubau der Wertachklinik Bobingen müssen die bestehenden Einrichtungen auf Stand gehalten werden. Wie deshalb die Zentrale Notaufnahme im Sinne der Patienten verbessert wurde.

Aktuell laufen die strategischen Zukunftsplanungen der Wertachkliniken. Parallel ist eine wichtige Baumaßnahme in Bobingen abgeschlossen worden: Die Sanierung der Zentralen Notaufnahme. In vier Räumen wurden Böden, Decken, Wände und Schränke sowie die Kanäle der Lüftungsanlage erneuert. Zudem wurde der bauliche Brandschutz an die aktuellen Vorschriften angepasst. Darüber hinaus entstanden zwei neue Räume. Dadurch gibt es nun fünf internistische Untersuchungs- und Behandlungszimmer sowie ein Triageraum.

„Parallel zur langfristigen Strategieplanung für die Wertachkliniken müssen wir selbstverständlich weiterhin in die beiden Häuser in Bobingen und Schwabmünchen investieren, um sie auf dem jeweils aktuellen Stand zu halten“, erklärt Klinikvorstand Martin Gösele. Der geplante Neubau sei frühestens 2030 bezugsfertig. Bis dahin brauche man an beiden Standorten weiterhin gut ausgerüstete Krankenhäuser, um die Menschen in der Region bestmöglich zu versorgen.

Auch Andreas Lenz, der Leiter der Bauabteilung, betont die Notwendigkeit der Maßnahmen: „ Medizintechnisch waren wir in der Notaufnahme immer auf dem neuesten Stand, abgesehen von Malerarbeiten wurde baulich in den vergangenen Jahren jedoch nicht viel verändert.“ Insbesondere die Lüftungsanlage sei inzwischen in die Jahre gekommen und der bauliche Brandschutz habe an die aktuellen Vorschriften angepasst werden müssen.

Den konkreten Bedarf aus medizinischer Sicht erläutert die Ärztliche Direktorin und Leiterin der Notaufnahmen der Wertachkliniken, Dr. Marleen Pfeiffer: „Die Räume, vor allem die Edelstahltüren, lassen sich nun viel besser und schneller reinigen, und die neue Belüftung wird ebenfalls zum 'gesunden Raumklima' beitragen, was insbesondere in Bezug auf die Pandemie wichtig ist.“ Dies geschehe zum einen durch entsprechende Filter und zum anderen durch die gezielte Temperatursteuerung. Auch die Mitarbeitenden der Wertachkliniken freuen sich über den Umbau: „Die Qualität eines optisch ansprechenden Arbeitsumfeldes hat einen enorm großen Mehrwert, das merken wir jetzt, da alles saniert ist, sehr deutlich“, sagt Dr. Pfeiffer.