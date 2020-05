BMK erhält erneut IDS Supplier Excellence Award

IDS, ein weltweit führender Hersteller von digitalen Industriekameras, bestellt seit über 20 Jahren bei BMK. Im Zuge der Digitalisierung und Vernetzung finden Industriekameras eine immer weitere Verbreitung und sind heute ein wichtiger „Sensor“ in der Industrie 4.0. Die Unternehmensentwicklungen von IDS und BMK zeigen Parallelen auf. Beide Firmen wurden in den 90er Jahren gegründet, sind inhabergeführt und haben sich zu soliden Mittelständlern entwickelt, die in der Elektronikbranche einen renommierten Namen haben.

„Firmen sind gemeinsam gewachsen“

„BMK ist einer unserer langjährigsten Partner und beide Firmen sind gemeinsam gewachsen und sehr erfolgreich", betont ppa. Alexander Lewinsky, COO/Mitglied der Geschäftsleitung bei IDS. „Ich kenne keinen anderen Partner, welcher so akribisch auf die Anforderungen und Wünsche von IDS eingeht und diese zu unserer vollsten Zufriedenheit löst. Besonders hervorheben möchte ich auch die großartige Zusammenarbeit zwischen dem Team von Thomas Häring und ganz IDS (Einkauf, Logistik, Entwicklung, Produktion, QS). An diesem Beispiel sieht man, auf was es auch in der heutigen Zeit am meisten bei einer Partnerschaft ankommt: Auf die Menschen und die Kommunikation. Ich kann mir für IDS keinen besseren Partner vorstellen.“

Kunde im Mittelpunkt

„Der Kunde mit seinen Zielen steht für uns im Mittelpunkt. Wir unterstützen ihn nachhaltig, damit er seine Ziele erfolgreich erreicht und stellen somit für ihn das entscheidende #BMKDelta dar“, bekräftigt Thomas Häring, Vertriebsteamleiter bei BMK.

Über BMK



Die 1994 gegründete BMK mit Sitz in Augsburg ist führender Elektronikdienstleister für den kompletten Lebenszyklus von elektronischen Baugruppen. Das Dienstleitungsportfolio umfasst die Entwicklung, Fertigung und End-of-Life Management von Elektronikbaugruppen und Komplettgeräten. Auf einer Produktionsfläche von über 30.000 Quadratmeter werden über 5.400 verschiedene Elektronikprodukte gefertigt.