Blitzmarathon 2021: Diese Stellen in Augsburg könnten teuer werden

Am 21. April um 6 Uhr startet der europaweite 'Speedmarathon', der vom europäischen Verkehrspolizei-Netzwerk 'ROADPOL' koordiniert wird. Bayern beteiligt sich daran im Rahmen des neuen Bayerischen Verkehrssicherheitsprogramms 2030 'Bayern mobil – sicher ans Ziel'.

„Zu schnelles Fahren ist kein Kavaliersdelikt, sondern die Hauptursache für schwere Verkehrsunfälle“, erklärte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann im Vorfeld des achten Bayerischen Blitzmarathons. Knapp ein Drittel der Verkehrstoten auf Bayerns Straßen gehe darauf zurück. 2020 wurden in Bayern insgesamt 147 Personen durch Geschwindigkeitsunfälle getötet. Das waren trotz des pandemiebedingt geringeren Verkehrsaufkommens mehr Unfalltote als 2019. „Mit unserem Blitzmarathon wollen wir alle Verkehrsteilnehmer wachrütteln, sich unbedingt an die Tempolimits zu halten“, betonte Herrmann. „Uns geht es nicht darum, möglichst viele Verwarnungen auszusprechen oder Bußgeldbescheide zu verschicken.“

Geschwindigkeitskontrollen an rund 2.100 Messstellen in Bayern

Die Bayerische Polizei führt die bayernweit verstärkten Geschwindigkeitskontrollen bis Donnerstag, den 22. April, 6 Uhr durch. Insgesamt rund 1.800 Polizisten sowie etwa 50 Bedienstete der Gemeinden und Zweckverbände der kommunalen Verkehrsüberwachung kontrollieren die Geschwindigkeit an rund 2.100 möglichen Messstellen in ganz Bayern mit Schwerpunkt vor allem auf Landstraßen.

Pferseer Unterführung, innerorts 30

Langenmantelstraße, innerorts 50

Donauwörther Straße, innerorts 50

Eschenhofstraße, innerorts 30

Stuttgarter Straße, innerorts 50

Carl-Schutz-Straße, innerorts 30

Hirblinger Straße, innerorts 50

Sommestraße, innerorts 30

Lutzstraße, innerorts 30

Stadionstraße, innerorts 50

Friedberger Straße, innerorts 50

Kurt-Schumacher-Straße, innerorts 30

Gersthofer Straße, außerorts 70

Mühlhauser Straße, außerorts 70

Haunstetter Straße/ Landsberger Straße / Königsbrunner Straße, innerorts 50

Kopernikusstraße, innerorts 30

Allgäuer Straße, innerorts 50

Friedrich-Ebert-Straße, innerorts 50

Das sind die Messstellen im Landkreis Augsburg

Altenmünster: Hauptstraße OE von Hennhofen, innerorts 50

Bobingen: Kreisstraße A 13 zwischen Straßberg und Reinhartshausen, außerorts 80

Bobingen: Krumbacher Straße, Höhe Schulkomplex, innerorts 30

Diedorf: B300, Höhe Kreisbauhof, außerorts 80

Diedorf: Bundesstraße 300, zwischen Diedorf und Gessertshausen, außerorts 80

Königsbrunn: Lechstraße / Benzstraße, außerorts 70

Kutzenhausen: Bundesstraße 300, Höhe Maingründel, außerorts 80

Meitingen Herbertshofen: Kreisstraße A 29, außerorts 70

Mittelneufnach Reichertshofen: St. 2026 Richtung Mittelneufnach, außerorts 70

Schwabmünchen: Hirschwang, A 17, Schwabegger Straße, außerorts 100

Schwabmünchen Nord: St. 2035 Richtung Mittelstetten, außerorts 80

Schwabmünchen Süd: Südumfahrung, St. 2035, außerorts 70

Zusmarshausen: Augsburger Straße, innerorts 50

Zusmarshausen: Wertinger Straße, innerorts 50

