Beschlossene Sache: Augsburger Sommernächte finden weiter statt

Veranstaltung

Die Augsburger Sommernächte locken tausende Menschen in die Innenstadt. Foto: Gökhan Bozkurt und Martin Augsburger

Mit den Augsburger Sommernächten wird die Innenstadt jährlich von tausenden Besuchern geflutet. Jetzt steht fest: Auch in den nächsten drei Jahren wird das beliebte Veranstaltungsformat ausgetragen.

Der Augsburger Wirtschaftsausschuss hat heute einstimmig die Fortführung der Augsburger Sommernächte für die nächsten drei Jahre beschlossen. Die Augsburger Sommernächte gelten als das größte Stadtfest in Bayern und ziehen jährlich tausende Besucherinnen und Besucher aus Augsburg und dem Umland in die Augsburger City. Jetzt gab es von der Stadt grünes Licht für den Erhalt des Formats. Der Wirtschaftsausschuss aus Augsburg zeigte damit die starke Verbundenheit und das Vertrauen in Augsburg Marketing, die die Sommernächte veranstalten, welche die Augsburger Innenstadt jährlich mit tausenden von Gästen aus Augsburg und der Region beleben.

Das macht die Augsburger Sommernächte so wertvoll für die Stadt

Die Entscheidung für die Fortsetzung der Sommernächte folgt nach einer erfolgreichen Ausgabe in diesem Jahr und einer gründlichen Evaluation mit allen Beteiligten. „Die Augsburger Sommernächte sind nicht nur ein Imageträger unserer Stadt, sondern auch ein Zeichen der Verbundenheit und des kulturellen Miteinanders. Es ist ein Fest, das weit über unsere Stadtgrenzen hinaus strahlt und ein Bekenntnis zu unserer Gemeinschaft, zu unserer Kultur und zu dem, was Augsburg ausmacht", erklärt Oberbürgermeisterin Eva Weber.

Veranstalter der Augsburger Sommernächte erhält Planungssicherheit

Die jetzt erfolgte, frühe Bestätigung der Fortführung der Sommernächte ist ein wichtiger Schritt für Augsburg Marketing als Veranstalter. Es bietet die notwendige Planungssicherheit, um das eintrittsfreie Stadtfest trotz gestiegener Kosten wie gewohnt zu ermöglichen. Besonders in Bezug auf Planung, Sicherheitsmaßnahmen und Sponsoring für die kommenden Jahre, sei dies eine enorme Hilfe.