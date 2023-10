Berufsfachschule der Wertachklinik Bobingen erhält Förderung

Investition

Archivbild. Augsburgs Landrat Martin Sailer. Foto: Landratsamt Augsburg

Die Erweiterung der Berufsfachschule für Pflege an der Wertachklinik Bobingen erhält eine finanzielle Unterstützung der Regierung von Schwaben. Wie können die Gelder dem Pflegekräftemangel in der Region entgegenwirken?

Das Investitionsvolumen für den Neubau beträgt insgesamt 5,3 Millionen Euro. Nun hat die Regierung von Schwaben grünes Licht gegeben: Sie fördert die Maßnahme mit 2.325.000 Euro. „Angesichts des bundesweit herrschenden Pflegemangels ist es existenziell wichtig, in die Ausbildung neuer Pflege- und Hilfskräfte zu investieren“, erklärt der Vorstand der Wertachkliniken, Martin Gösele. Deshalb sei man sehr dankbar für die Unterstützung der Regierung von Schwaben. Durch die geplante Erweiterung stehen künftig jedes Jahr 30 Plätze für die dreijährige Ausbildung zur Pflegefachkraft zur Verfügung, also fünf mehr als bisher. Dazu kommen zusätzlich 25 Plätze für den in den Wertachkliniken neu eingeführten einjährigen Ausbildungsgang der Krankenpflegehilfe.

Pflegekräftemangel durch Erweiterung der Schule angehen

Landrat Martin Sailer hatte sich mit Nachdruck für die Schaffung neuer Ausbildungsplätze im Landkreis Augsburg eingesetzt und freut sich nun, dass die Regierung von Schwaben die beantragten Fördergelder in voller Höhe bewilligt hat. Das Thema Pflege liege ihm sehr am Herzen, erklärt Sailer: „Jeder wünscht sich eine gute Pflege, um sich und seine Lieben im Notfall gut versorgt zu wissen. Wir gehen den Pflegekräftemangel durch die Erweiterung der Pflegeschule in Bobingen aktiv an und sorgen damit in unserem Landkreis auch in der Zukunft für eine qualitativ hochwertige Ausbildung und noch mehr bestens qualifizierte Pflegekräfte.“

Zukunftsweisendes Signal

Bobingens Bürgermeister Klaus Förster freut sich ebenfalls auf den neuen Campus der Pflegeschule: „Die Berufsfachschule für Pflege mit ihrer über Jahrzehnte gewachsenen Kompetenz und den erfahrenen Lehrkräften bleibt bei uns in der Region und die umfangreiche Förderung durch die Regierung von Schwaben ist ein positives, zukunftsweisendes Signal.“ Im September haben bereits 20 Schüler die neu angebotene einjährige Ausbildung zur Krankenpflegehilfe begonnen.

Auch Lehrkräftezahl muss wachsen

Umso mehr freut sich die Leiterin der Berufsfachschule, Jessica Schipf, auf die kommenden Möglichkeiten durch den geplanten Neubau: „Selbstverständlich müssen wir auch die Zahl der Lehrkräfte an dieses Wachstum anpassen“, erklärt sie. „Aber wir sind auf einem guten Weg und haben für dieses Ausbildungsjahr bereits zwei neue Kollegen hinzugewonnen“, führte die Leiterin der Berufsfachschule weiter aus.